McLaren Racing ha confermato l’acquisizione del team Mercedes EQ di Formula E con l’ingresso nella Serie il prossimo anno.

Ricordiamo che Mercedes aveva annunciato l’anno scorso che avrebbe lasciato la Formula E alla fine del 2022. McLaren Racing aveva espresso interesse ad unirsi alla Serie: oggi arriva l’annuncio dell’acquisizione del team Mercedes EQ e l’ingresso con le Gen3. La transizione avrà carattere graduale e il team principal (Ian James) rimarrà nel suo ruolo.

Il Gruppo McLaren, attraverso McLaren Applied, aveva fornito le centraline e batterie nella Serie elettrica. Ora l’impegno li vedrà impegnati in presa diretta (per quanto la branch non sia più operativa).

Zak Brown, CEO di McLaren Racing, ha dichiarato come l’acquisizione del team Mercedes EQ fornirà ai loro programmi una migliore conoscenza della tecnologia dui veicoli elettrici. Brown ha aggiunto: “McLaren Racing cerca sempre di competere contro i migliori e all’avanguardia della tecnologia. (…) La Formula E, come tutte le nostre serie di corse, soddisfa tutti questi criteri. (…) Sebbene sia gestita separatamente dai nostri team di F1 e IndyCar, la Formula E integra e sviluppa il nostro programma di corse EV insieme a Extreme E”.

Ricordiamo che Mercedes EQ ha vinto l’ultimo campionato ed attualmente guida la classifica a squadre con 120 punti. Stoffel Vandoorne occupa attualmente il primo posto nella graduatoria dei piloti.

Luca Colombo

Leggi anche: FORMULA E | ANTEPRIMA E-PRIX BERLINO: SI VOLA AL TEMPELHOF