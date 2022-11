Il debutto ufficiale in Formula E si avvicina a grandi passi per Maserati, che oggi ha annunciato i propri piloti per quella che sarà la nona edizione della serie elettrica, la prima con la presenza del Tridente. Saranno infatti Edoardo Mortara e Maximilian Günther a portare in pista la nuova Gen3 nella stagione che si aprirà il prossimo 14 Gennaio a Città del Messico, difendendo i colori del primo brand italiano presente nel campionato.

Un altro pezzo del puzzle va a comporsi in casa Maserati MSG Racing in vista dell’esordio in Formula E. Dopo l’annuncio relativo all’ingaggio del nuovo team principal James Rossiter (avvenuto soltanto poche settimane fa), oggi è stata la volta di svelare la lineup di piloti sui quali farà affidamento il Tridente. Da un lato vi è la conferma di Edoardo Mortara, già in forze al team Venturi da ben cinque stagioni e fresco di rinnovo contrattuale dopo l’ottimo 2022 che lo ha visto concludere al terzo posto assoluto. Dall’altro, l’identikit della new entry corrisponde al nome di Maximilian Günther, pronto ad affrontare la propria quinta annata nella serie elettrica dopo le esperienze con Geox, BMW e Nissan e.dams.

MORTARA PUNTA AL TITOLO

La scelta di puntare sull’usato “sicuro” rappresenta una garanzia, specialmente considerando l’esperienza e la qualità messa in mostra dal pilota italo-svizzero nel corso del proprio percorso in Formula E. Non a caso, nelle ultime due stagioni Mortara ha ottenuto un secondo ed un terzo posto finale in classifica, portando a sei il numero di successi conquistati in carriera nella categoria. “In questa squadra mi sento come a casa – ha dichiarato il ginevrino – e rappresentare Maserati da italo-svizzero costituisce per me un grande onore. Credo che io e Max potremo insieme fare un bel lavoro con l’obiettivo di migliorare il titolo di vice-campioni ottenuto lo scorso anno”.

GUNTHER PER IL RISCATTO

La novità in casa Maserati è rappresentata dall’arrivo di Günther, 24enne tedesco reduce da una stagione tutta in salita con Nissan e.dams. Per lui le maggiori soddisfazioni nell’avventura elettrica erano infatti arrivate nelle due stagioni precedenti, con tre successi colti con il team BMW i Andretti Motorsport. “Sono molto orgoglioso di poter rappresentare il marchio Maserati nel suo ritorno alle corse – ha sottolineato l’ex-pilota di Formula 2 – e sono convinto che con Edo potremo fare un grande lavoro per cercare di estrarre il massimo potenziale dalla vettura”.

Come annunciato nelle scorse settimane, a capo di Maserati MSG Racing vi sarà l’ex-pilota James Rossiter, mentre il progetto potrà contare sul supporto di Monaco Sports Group. La Casa del Tridente ha già annunciato che entro il 2025 produrrà anche una versione full-electric di ogni proprio modello stradale, in attesa di convertire interamente all’elettrico l’intera produzione entro il 2030.

Marco Privitera