Alla vigilia dell’E-Prix di Roma in programma questo week-end sono stati svelati anche i piani di Maserati per il suo ingresso in Formula E. Il marchio del tridente, nel dettaglio, ha annunciato una partnership pluriennale con il team Venturi. Un accordo importante per la squadra monegasca, che abbandonerà così il powertrain Mercedes.

MASERATI E VENTURI UNISCONO LE FORZE

La Season 9, vale a dire la prossima, vedrà dunque l’arrivo di Maserati nel Circus elettrico con le monoposto Gen3. Per questo nuovo impegno, il marchio italiano ha deciso di unire le forze con il team che in questo momento è in testa sia nella classifica piloti con Edoardo Mortara, sia nella classifica riservata ai team.

Il powertrain Mercedes sarà quindi sostituito con quello Maserati, anche se il progetto non è completamente nuovo. Facendo parte di Stellantis, Maserati e DS condivideranno alcune parti del powertrain, ma il software sarà diverso.

LE DICHIARAZIONI

Davide Grasso, CEO Maserati: “Tornare al motorsport con la Formula E è stata una scelta naturale per Maserati. Siamo guidati da passione e innovazione e siamo felici di condividere questa avventura con un partner che si attiene ai nostri stessi valori e che guarda al futuro Condividiamo con il team ROKiT Venturi Racing la stessa determinazione, nonché la stessa voglia di vincere sui circuiti di tutto il mondo”. ‍

Scott Swid, Chairman & Managing Partner, ROKiT Venturi Racing: “La collaborazione con Maserati per la Gen3 è un’ottima notizia per il team, per Maserati e la Formula E. Soprattutto è una fantastica notizia per i fan che assisteranno al ritorno di un marchio iconico nel motorsport. Questo non solo stabilisce solide basi per il nostro futuro a lungo termine in Formula E, ma segna anche una delle storie più emozionanti dello sport internazionale in cui un marchio prestigioso sta tornando alle sue radici unendosi alla forma più progressiva e in più rapida crescita del motorsport”. ‍

Susie Wolff, CEO e Managing Partner, ROKiT Venturi Racing: “L’unione con Maserati segna l’inizio di un nuovo capitolo e rappresenta il miglior risultato possibile per il team dopo la nostra partnership di successo con Mercedes. L’essere incaricati del ritorno di uno dei marchi più riconoscibili del motorsport nelle competizioni internazionali per monoposto sottolinea il nostro successo nelle ultime stagioni in cui ci siamo saldamente affermati come una squadra commercialmente valida e vincente che può seriamente contendersi i campionati. Con questo impegno, il team è ora in una posizione fantastica per competere con la prossima generazione di competizioni della Formula E che inizierà nel 2023”. ‍

Jean-Marc Finot, Senior VP, STELLANTIS Motorsport: “Siamo lieti di collaborare, attraverso Maserati, con il team ROKiT Venturi Racing, una delle squadre più competitive del campionato. Affidarsi all’esperienza Venturi è un vero vantaggio per Maserati. Pensiamo che la collaborazione tra la capacità di progettazione di Maserati e l’esperienza di Venturi fornirà un pacchetto molto efficiente”.

Carlo Luciani