Al via l’ottava stagione della serie che porta in pista le monoposto elettriche. Tra novità e conferme, ecco cosa porterà la nuova stagione di Formula E.

La categoria full electric riparte: si scaldano le power unit per il primo doppio appuntamento della stagione che andrà in scena a partire da giovedì con le prove libere in Arabia Saudita per l’ormai classica gara notturna d’apertura nel Golfo. 11 team e 22 piloti pronti a darsi battaglia su 10 tracciati per 16 e-prix nei quattro angoli del globo. Si riparte della vittoria di Nyck De Vries su Mercedes che ha portato subito al trionfo la casa della Stella.

Tra conferme e novità

Oltre al già menzionato ritorno, anche Roma conferma la sua presenza in calendario. Doppia gara nella città eterna il 9 e 10 aprile, che riaprirà il campionato dopo la lunga pausa per la trasferta a Città del Messico. Si torna poi a Montecarlo in versione integrale come avviene dall’anno passato. Conferme poi per Berlino, New York e Londra, con le new entry di Jakarta, Vancouver e Seoul. Segno dell’interesse che riesce a catalizzare un format pensato per portare le corse nel cuore delle città, oltre al pubblico vicino all’azione. Una novità ormai consolidata che convince per la qualità delle gare e il livello di spettacolo offerto. Non ultima la capacità di coinvolgere e attrarre i marchi automobilistici più celebri, attratti dai costi di gestione contenuti, un’ottima vetrina di marketing e una occasione per una concreta ricerca e sviluppo sulla tecnologia dei prossimi anni. Annunciata da pochi giorni infatti è, tra gli altri, il ritorno alle competizioni di Maserati a partire dal 2023.

Nuovo format di qualifica

Da sempre così diversa nel suo format di gara, la Formula E si conferma audace nelle scelte. Da quest’anno, infatti cambia nuovamente il format delle qualifiche con un nuovo sistema ad eliminazione diretta. Due gruppi di 11 piloti ciascuno si sfideranno per il passaggio in Q2. I migliori quattro di ciascun gruppo accedono ai quarti di finale e il vincitore dello scontro diretto passerà il turno. Così via fino alla finale per determinare l’autore della pole-position.

Fan boost per Antonio

Un motivo in più per seguire la nuova stagione sarà l’ingresso del nostro Antonio Giovinazzi. Reduce dall’esperienza in F1, solo per ora conclusa, il nostro pilota di punta debutterà nel team Dragon Penske al fianco di Sergio Sette Camara. Una nuova occasione per il pilota di Martina Franca vittima del mercato dei sedili ormai imperante in Formula 1 e sacrificato sull’altare dei dollari portati dal cinese Zhou.

Orari E-Prix di Diryiah

Venerdì 28 gennaio

Qualifiche: h 13:45 diretta Sky Sport 1

Gara: h 17:45 diretta Sky Sport 1

Sabato 29 Gennaio

Qualifiche: h 13:45 diretta Sky Sport Action

Gara: h 17:45 diretta Sky Sport Action

Stefano De Nicolo’