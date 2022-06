Il primo ePrix disputato a Jakarta (Indonesia) vede la terza vittoria nella Formula E del 2022 di Mitch Evans. Il pilota della Jaguar precede Vergne (partito in pole-position) e Mortara. In Campionato Evans sale in quarta posizione, mentre in testa rimane saldo al comando Vandoorne.

Qualifiche

Vergne si assicura la quindicesima pole-position in carriera per la Formula E, dopo avere battuto in finale Da Costa. Derby dunque in casa DS Techeetah, che superano in semifinale Evans e Mortara. Curiosamente i piloti che hanno partecipato alla fase finale delle qualifiche saranno poi anche i primi quattro in gara.

Gara

Terza vittoria stagionale per il neozelandese della Jaguar, autore di una prova semplicemente perfetta. Le DS Techeetah hanno mantenuto le prime posizioni nei primi giri, almeno fino all’ingresso della Safety Car per rimuovere una ruota persa da Oliver Rowland. Alla ripartenza Evans sale in seconda posizione dopo un errore di Da Costa e va all’inseguimento di Vergne.

THIS ENDING, THOUGH?! 🤯🔥@mitchevans_, @JeanEricVergne & @edomortara all battling it out to the line, for the win – absolutely incredible! If you need us, we'll be watching this on repeat… 🇮🇩 2022 #JakartaEPrix pic.twitter.com/AiMRAmDMRL — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) June 4, 2022

Gara giocata sugli attack-mode, con Evans bravo a ricucire il gap su Vergne in testa ed attaccarlo con successo al trentaduesimo giro. Quest’ultimo ha gestito in maniera più oculata l’energia a disposizione, tentando l’assalto su Evans per la prima posizione nei giri finali. Mortara ha fatto il suo ingresso nel trenino dei primi, ma nel giro finale Evans ha difeso perfettamente la posizione, portando a casa il trionfo.

AN INCREDIBLE WIN for @mitchevans_! 👏@JeanEricVergne holds onto P2 with @edomortara rounding off the Round 9 podium in P3 🏆 🇮🇩 2022 #JakartaEPrix | #THISISBOSS @HUGOBOSS pic.twitter.com/5ckaRkFRm1 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) June 4, 2022

Classifica completa della gara disponibile presso questo collegamento. In classifica Piloti, Vandoorne continua a comandare, nonostante un gap diminuito nei confronti di Vergne. Per quanto riguarda la classifica per Team, Mercedes continua a mantenere la leadership, davanti a DS Techeetah, che passa Venturi Racing.

Luca Colombo