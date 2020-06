E’ ufficiale: dopo le indiscrezioni circolate negli scorsi giorni, oggi è arrivato l’annuncio da parte di Audi. Sarà il due volte campione DTM René Rast il sostituto di Daniel Abt in Formula E per la casa dei quattro anelli.

Una notizia che era dunque nell’aria, con il 33enne tedesco che avrà dunque la possibilità di tornare al volante nella serie full electric. Rast ha partecipato infatti già nel 2016 all’e-Prix di Berlino nel 2016 con il team Aguri, contando tuttavia solo quell’apparizione.

Per questa occasione il campione in carica del DTM tornerà ancora in azione nella capitale tedesca, dove ricordiamo si terranno gli ultimi 6 e-Prix stagionali, con tre double header in programma dal 5 al 13 agosto.

Queste le dichiarazioni di René Rast: “Ho seguito da vicino la Formula E per molto tempo e non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida. Le aspettative per i piloti di Formula E sono elevate: oltre alla pura velocità, è anche una questione di efficienza, gestione della batteria e strategia perfetta. Tutto ciò su circuiti cittadini stretti, dove le cose sono di solito abbastanza turbolente. Ma, con i test all’inizio di luglio e la mia esperienza nel simulatore, cercherò di essere il più preparato possibile quando arrivo a Berlino. E con sei gare in nove giorni, avrò molte opportunità di imparare rapidamente”.

Una scelta perfetta per il capo Audi Motorsport Dieter Gass: “Come due volte campione DTM e pilota Audi da molto tempo, René era naturalmente nella lista dei favoriti fin dall’inizio . In passato, ha spesso dimostrato quanto è veloce in una nuova serie senza doversi abituare. È bello che non ci siano sovrapposizioni tra DTM e Formula E in modo che René possa competere in entrambe le serie per noi. Con sei gare finali a Berlino, il nostro team ha ancora tutto per cui giocare le sue carte il campionato”.



A questo punto, annunciato il sedile in Audi, non ci resta che attendere chi sarà il sostituto di Pascal Wehrlein in Mahindra. I motori elettrici si riaccenderanno il 5 agosto.

Carlo Luciani