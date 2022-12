Nella prima giornata di test della Season 9 della Formula E, disputatisi sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, è la Maserati a sorridere. Maximilian Gunther ha infatti primeggiato sia nella sessione del mattino che in quella del pomeriggio.

Sessione mattutina

Nella sessione della mattina, il tedesco ha strappato il tempo più veloce di giornata, girando in 1:26.096. Il pilota della Maserati ha effettuato 35 giri, dieci in meno del compagno di squadra Mortara, stakanovista delle tre ore, che ha chiuso in quarta posizione a 409 millesimi dal Gunther. Tra i due si sono piazzati il rookie Hughes, con McLaren, che ha chiuso in 1:26.178, e Rowland con la Mahindra, che ha preso 255 millesimi dal leader.

Ha chiuso la top 5 il campione del mondo in carica Stoffel Vandoorne con la DS Penske, a circa quattro decimi dal primo. Seguono a meno di un secondo Da Costa, Di Grassi, Wehrlein e Frijns, mentre decimo, a 1.050 secondi si è piazzato Nick Cassidy.

I tempi sul giro non sono stati molto significativi, con Gunther che si è attestato due decimi sopra il record della pista, fatto registrare lo scorso anno da Mortara nell’ultima sessione di test. Probabilmente ciò è stato frutto in primis di una certa cautela da parte dei piloti, che hanno deciso di prendere confidenza con calma con le nuove vetture, ma anche per delle condizioni non ottimali della pista, che è apparsa molto fredda e con anche qualche sprazzo di pioggia che ha bagnato il circuito.

Where did your favourite driver place in the first Gen3 testing session? pic.twitter.com/kWkHdoI4FV — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) December 13, 2022

Sessione pomeridiana

Nel pomeriggio una leggera pioggerellina ha rallentato le attività, e nessuno è riuscito a battere il tempo fatto registrare da Gunther nella mattinata, anche a causa di alcune bandiere rosse causate da diversi piloti, quali Mortara e Hughes. Il tedesco della casa del Tridente è stato ancora il più veloce, facendo registrare un tempo di 1:26.221, ma con ben 40 giri effettuati.

Ancora una volta il suo compagno di squadra Mortara ha chiuso al quarto posto, a mezzo secondo da Gunther, ma stavolta in mezzo ci sono state le due Porsche, con Da Costa (che è quello che ha girato di più, con 46 tornate effettuate) davanti a Wehrlein. Seguono Vandoorne, Vergne, in risalita rispetto alla mattinata, Lotterer, Rowland, Ticktum e Dennis.

I primi sette piloti hanno sono gli unici che sono riusciti a scendere sotto l’1:27, ma sono ben dodici quelli che si sono attestati a meno di un secondo da Gunther, con anche Evans e Cassidy. Da segnalare inoltre i problemi di Sebastien Buemi, che non è sceso in pista per tutto il pomeriggio, segno che in casa Envision avranno ancora da lavorare.

Nella giornata di domani ci sarà una pausa, con i piloti che saranno impegnati in attività legate alla stampa e ai social. Giovedì invece ci sarà una vera e propria simulazione di weekend, con una sessione di FP, una prova di qualifica, con tutte le manche ad eliminazione, e una di gara, mentre venerdì, ultimo giorno dei test, si tornerà ad un classico sistema di due sessioni da tre ore.

Alfredo Cirelli