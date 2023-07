Jake Dennis trionfa a Roma comandando la gara dall’inizio alla fine ed è a un passo dalla vittoria del Mondiale. Il pilota di Avalanche Andretti approfitta dell’incidente che esclude i due rivali più vicini in campionato, Evans e Cassidy che chiudono a zero.

Non poteva andare meglio per Jake Dennis nella domenica di Roma. Dopo la pole position, l’inglese di Avalanche Andretti ha conquistato anche la sua seconda vittoria stagionale – dopo quella del round inaugurale del Messico – mettendo una seria ipoteca sulla vittoria di quel titolo iridato sfuggitogli dalle mani nel 2021. L’inglese chiude davanti a Norman Nato e a Sam Bird. Quarto posto e miglior risultato stagionale per Mortara.

Al via Dennis mantiene la vetta mentre Cassidy, Evans e Nato si scambiano le posizioni nel corso del primo giro. La lotta dura poco perché al secondo giro Evans perde il posteriore in staccata di curva 7 e decolla andando sopra Cassidy. I due neozelandesi si eliminano dalla corsa per la vittoria, con Evans costretto al ritiro e Cassidy finito in fondo e forzato a un’impossibile rimonta. L’episodio causa poi una serie di contatti a centro gruppo (protagonisti Rast, Wehrlein e Vergne) che costringono la Safety Car a un breve ingresso per ripulire la pista.

OH NO!!!!! 🤯

Mitch Evans goes into the back of Nick Cassidy and ends up ON TOP of the Envision Racing driver!

Both drivers escape unhurt – thank goodness for the halo!@Hankook_Sport #RomeEPrix pic.twitter.com/NnvJdmf1l4

— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 16, 2023