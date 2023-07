Jake Dennis ha conquistato la pole per il 14° round del Mondiale 2023 di Formula E che si disputerà oggi pomeriggio all’EUR. Battuto Nick Cassidy in finale in uno scontro diretto anche in ottica Mondiale.

La Formula E è tornata in pista dopo la lunghissima gara di ieri – la più lunga della storia della categoria – e sul circuito dell’EUR le qualifiche hanno consegnato Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E Team) come poleman per il 14° round del Mondiale.

Nei quarti di finale il più veloce è stato Cassidy con un 1.37.536, miglior tempo del weekend. Eliminati Ticktum, Bird (in un remake della finale di ieri con Evans), Buemi (che tocca le barriere in curva 7) e Gunther. Alle semifinali arrivano i primi tre del Mondiale e Nato. Nel duello tutto neozelandese, Cassidy nega la seconda pole del weekend a Evans regalandosi la finale con Dennis in una lotta d’alta classifica. Nello scontro diretto l’inglese di Andretti batte il pilota di Envision, che non riesce a fare il miracolo nell’ultimo settore. Dennis così conquista la pole – la seconda dell’anno – e rosicchia 3 punti proprio a Cassidy, approcciando la gara con due soli punti di ritardo nel Mondiale.

Gruppo A

Nel primo gruppo, dove sono presenti Cassidy ed Evans, le esclusioni eccellenti sono quelle di Da Costa (quinto a quasi 3 decimi dal quarto posto), Vergne e Vandoorne. Passano il turno Bird, Cassidy, Ticktum ed Evans.

Bad news, NISMO fans! 🙁 Our car #23 won't be able to make it to today’s qualifying for the Rome E-Prix (Round 14). 😔

But we are not giving up! The team is working around the clock to get Sacha’s car back in the game! 🔧

Don't worry, we still have car #17 driven by Norman…

— Nissan NISMO (@NISMO) July 16, 2023