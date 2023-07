Mitch Evans ha conquistato la pole position del penultimo round del Mondiale 2023 di Formula E. A Londra, il neozelandese batte il connazionale di Envision Nick Cassidy nella finale della qualifica valida per la gara di questo pomeriggio e accorcia a 41 punti il ritardo su Jake Dennis. L’inglese di Andretti sarà costretto a vincere oggi se vuole chiudere i giochi per il titolo iridato con una gara d’anticipo. Evans, tuttavia, partirà sesto per un arretramento di 5 posizioni che gli è stato assegnato per l’incidente di Roma con Cassidy.

AI DUELLI DENNIS OUT IN SEMIFINALE: POLE A EVANS

Con i primi quattro del Mondiale presenti ai duelli, passano alle semifinali Evans, Dennis, Buemi e Cassidy. Battuti rispettivamente Vandoorne, Rast, Ticktum e Cassidy. Il miglior tempo assoluto dei quarti l’ha ottenuto Buemi in 1.10.404, leggermente più rapido di Dennis. In semifinale Evans batte un impreciso Dennis per poco meno di 4 decimi. In casa Envision, il duello tra Cassidy e Buemi vede passare il neozelandese: fatale, per lo svizzero, il lungo in curva 10-11 dopo essere stato in vantaggio nel primo settore.

Nella finale tutta neozelandese, a Evans basta un terzo settore da 21.8 (contro il 22.0 di Cassidy) per recuperare il gap accumulato nei primi due settori e conquistare i 3 punti della qualifica per 26 millesimi (1.10.578 il miglior tempo). Per effetto della penalizzazione ad Evans, che partirà in terza fila, Cassidy partirà dalla pole affiancato da Jake Dennis. “Tra noi (in finale, ndr) è stata tirata, il giro non è stato incredibile rispetto ai precedenti ma è stato sufficiente. Grazie al team, tre punti sono molto buoni e tutti quelli che stiamo raccogliendo sono importanti”, ha detto Evans.

NEI GRUPPI OUT BIRD E VERGNE

Gruppo A

Nel primo gruppo passano il taglio il leader del Mondiale Dennis, seguito da Evans, Vandoorne e Rast. La top-4 è racchiusa in 111 millesimi, con il miglior tempo dell’inglese in 1.10.873. Distacchi quindi decisamente contenuti, che impediscono, tra gli altri, di passare ai duelli a Sam Bird e a Jean-Eric Vergne. L’inglese di Jaguar è out per 94 millesimi di ritardo su Rast. Sessione ricca di eventi per Dennis, che prima lamenta un taglio di potenza di due secondi circa dopo curva 9 nella prima parte del turno, e poi ammette di aver toccato il muro nel suo ultimo giro veloce.

Gruppo B

Nel secondo gruppo chiudono in top-4 Cassidy (con il tempo di 1.10.721, il più rapido della prima fase), Buemi, Ticktum e Wehrlein. Doppietta Envision e distacchi più ampi rispetto al primo gruppo: Wehrlein, quarto, ha chiuso a 4 decimi dal neozelandese. Fuori – tra gli altri – Nato, secondo nella seconda gara di Roma, Gunther (a podio nella prima gara di Roma) e Di Grassi.

Gara al via alle 18, diretta su Sky Sport Summer (canale 201) e sul canale 20 di Mediaset (con pre-gara dalle 17.30).

Mattia Fundarò