Due vetture si scoprono in vista della prossima stagione del Mondiale di ABB FIA Formula E. Stiamo parlando di due team che da anni prendono parte al campionato 100% elettrico: Envision Racing e Jaguar.

NUOVO NOME PER ENVISION RACING

Envision Racing è presente sin dalla prima stagione di Formula E, ma fino all’anno scorso prendeva il nome dal marchio di Richard Branson: Virgin. Dalla prossima stagione quindi, oltre la nuova denominazione, il team si presenterà anche con una nuova livrea verde e blu che andrà a sostituire il viola tipico del marchio britannico. Addio quindi a Virgin, che ha accompagnato il team guidato da Sylvain Filippi sin dagli esordi nella categoria. Confermati invece al volante i piloti Robin Frijns e Nick Cassidy.

JAGUAR TCS RACING, IL DOPO-PANASONIC PARLA INDIANO

La novità principale per Jaguar, storico marchio automobilistico con un passato in Formula 1, che con la Formula E ha un legame molto stretto (basti pensare alla Jaguar I-Pace eTrophy che ha accompagnato le monoposto elettriche fino al 2020), è senza dubbio il nuovo sponsor. TCS, acronimo di Tata Consultancy Services, è un marchio appartenente al colosso indiano Tata. L’azienda, che si occupa principalmente di servizi informatici, appare con il logo in bella vista sulla fiancata della I-TYPE 5, dove fino al 2020 capeggiava il marchio Panasonic. Azzurro e nero restano i colori della vettura che, nella prossima stagione, sarà guidata dai confermati Mitch Evans e Sam Bird.

Beppe Dammacco

LEGGI ANCHE: FORMULA E | CALENDARIO RIVISTO E NUOVO FORMAT QUALIFICHE