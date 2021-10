Nella giornata di ieri il World Motor Sport Council ha approvato delle importanti novità per quanto riguarda la prossima stagione di Formula E. La serie elettrica, oltre a presentare un inedito calendario di 16 gare, adotterà un format delle qualifiche totalmente nuovo.

NUOVO CALENDARIO

Già nel mese di luglio la Formula E aveva rivelato una prima bozza di calendario della Season 8. In quella versione tra le novità spiccavano gli appuntamenti di Città del Capo, Seoul e Vancouver. Tuttavia, la tappa in Sudafrica, nel nuovo calendario non è più presente, mentre restano confermati i round in Canada ed in Corea del Sud.

La stagione inizierà il 25 gennaio con un doppio appuntamento a Diriyah, per poi sbarcare in Messico il 12 febbraio, dove si tornerà a correre nell’Autodromo Hermanos Rodriguez. Resta invece da annunciare il circuito sul quale la Formula E scenderà in pistai il 5 marzo, mente dopo 2 settimane dovrebbe disputarsi una tappa in Cina, anche questa da confermare.

Confermatissimo invece l’E-Prix di Roma il 9 aprile, prima di andare a Monaco alla fine del mese e a Berlino a metà maggio. Il Circus elettrico, dopo le tappe europee, si muoverà invece a Jakarta il 4 giugno, grande novità di questa nuova bozza di calendario. Tappe in America nel mese di luglio, con Vancouver a precedere il double header di New York.

Ultimo weekend del mese di luglio che vedrà la Formula E tornare a Londra, per poi dirigersi a Seoul per il gran finale nei giorni 13 e 14 agosto.

NUOVO FORMAT DI QUALIFICHE E PIÙ POTENZA

La più grande novità della prossima stagione di Formula E è rappresentata sicuramente dalle qualifiche. Il vecchio format, criticato nel corso degli anni, sarà dunque abbandonato a favore di una competizione ad eliminazione. Primo round di due gruppi con ogni pilota in grado di effettuare più tentativi di giri veloci entro il tempo assegnato. I piloti che stabiliscono i primi quattro tempi di ogni gruppo passano alla fase successiva, un testa a testa a partire dai quarti di finale fino ad arrivare alla finale, che stabilirà il poleman.

Altro cambiamento è rappresentato dall’introduzione di un tempo di gara fino ad un massimo di 10 minuti. Questo soltanto nel caso di una neutralizzazione della Safety Car o del Full Course Yellow durante la gara standard di 45 minuti più un giro. Le monoposto, inoltre, utilizzeranno 220 kW di potenza in gara (20 kW in più della stagione 7). Aumentata la potenza anche in fase di attack mode, che passa a 250 kW dai 235 kW della stagione 7.

Interessanti novità dunque in arrivo per la Formula E, un campionato sempre innovativo ma spesso poco credibile in favore dello spettacolo.

Carlo Luciani