Prima vittoria in Formula E per Jake Dennis che, dopo aver ottenuto la pole position nella mattinata di Valencia, ha condotto la gara dall’inizio alla fine trionfando davanti ad Andrè Lotterer e Alex Lynn. Solo 16° il leader della classifica Mondiale Nick De Vries, mentre non ha concluso la gara l’altra Mercedes di Stoffel Vandoorne

Una gara perfetta quella disputata dall’inglese della Bmw che, scattato dalla pole position, ha gestito al meglio le varie fasi di gara regalandosi la prima affermazione nella categoria elettrica.

IL RICORDO DI CAMPOS

Poco prima del via toccante momento di raccoglimento per ricordare la memoria di Adrian Campos, leggenda del motorsport spagnolo scomparso lo scorso 28 gennaio. Allo spegnimento dei semafori Dennis mantiene la prima posizione, mentre si scatena la lotta dietro di lui tra le due NIO di Turvey e Blomqvist.

DENNIS GESTISCE NELLA PARTE CENTRALE

Il ritmo, rispetto alla gara della giornata di ieri, è molto più blando con i team che preferiscono gestire la situazione. Ed è in questa fase che Lynn approfittando di un Dennis in evidente gestione vettura, prova l’affondo al collega inglese che però riesce a rintuzzare puntualmente i suoi tentativi rendendoli vani.

CONTATTO LYNN_NATO

Nella parte centrale di gara i duelli si intensificano favoriti dall’attack mode attivato dalla stragrande maggioranza dei protagonisti in pista. A fare la voce grossa in questa fase è l’Audi di Renè Rast che risale fino alla terza posizione, favorito anche dal contatto tra Lynn e Nato, con il francese della Venturi che tampona l’inglese finito lungo.

FUORI BUEMI, PENALIZZATO DA COSTA

A pochi minuti dal termine la gara perde uno dei big del campionato: Stoffel Vandoorne. Il belga, che era risalito benissimo dal fondo dello schieramento, con troppa disinvoltura tenta l’attacco in una zona impossibile alla Nissan di Buemi, dovendo rientrare ai box per il ritiro. nello stesso momento Da Costa viene penalizzato dalla Race Direction per aver aver utilizzato l’attack mode senza averlo però attivato.

PRIMA VITTORIA PER DENNIS

Al termine dei 45 minuti più un giro a vincere il secondo e-prix di Valencia è Jake Dennis che sul traguardo precede Andrè Lotterer e Alex Lynn, con entrambi che beneficiano dei 5 secondi di penalità comminati a Nato per il contatto proprio con l’alfiere della Mahindra. Chiudono la Top 10 Oliver Rowland (4), Norman Nato (5°), Renè Rast (6°), Jean-Eric Vergne (7°), Oliver Turvey (8°), Edoardo Mortara (9°) e Lucas Di Grassi (10°).

Prossimo appuntamento con la Formula E è per l’e-prix di Monaco il weekend del 8 maggio.

Vincenzo Buonpane