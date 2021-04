Gara pazza e decisa nell’ultimo giro quella andata in scena sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. A trionfare è la Mercedes di Nick De Vries che, nelle battute finali, ha avuto la meglio sulla Dragon di Nico Muller e sulla vettura gemella di Stoffel Vandoorne.

Straordinaria la gara del pilota belga che, dopo aver perso la pole position conquistata in mattinata per un’irrregolarità sulla registrazione delle gomme, si è prodotto in una prodigiosa rimonta che loha portato a salire sul podio, favorito anche dalla progressiva riduzione dell’energia delle vetture che lo seguivano.

SUBITO SAFETY CAR ALLO START

Causa pioggia il via della gara avviene in regime di Safety Car, e con uno dei protagonisti subito fuori: Sebastien Buemi viene inspiegabilmente centrato in curva 9 da Andrè Lotterer ed è costretto al ritiro. Da Costa riesce a mantenere la testa della corsa in maniera piuttosto agevole su Lynn e Gunther.

DA COSTA SI INVOLA, VANDOORNE RECUPERA

Il portoghese Campione in carica inizia ad allungare decisamente, favorito anche dalla lotta che si accende alle sue spalle e che vede Nick De Vries risalire dall’ottava posizione di partenza fino alla seconda. Sostenuto il ritmo anche di Vandoorne, con il belga che in pochi giri è già accreditato della P14.

PIOGGIA DI SAFETY CAR

La parte centrale di gara è piuttosto spezzettata con diverse safety car che mantengono il gruppo piuttosto compatto. Al giro 10 è Maximilian Gunther a finire nella ghiaia mentre si trovava 3°, con la sua posizione che viene ereditata da Alexander Sims. Al giro 14, poco dopo la green flag è Sergio Sette Camara a finire in testacoda e nella ghiaia, mentre poco più avanti Vandoorne vanifica la sua rimonta con un fuoripista retrocedendo in P18.

DA COSTA SENZA ENERGIA

Nel finale di gara succede di tutto. Allo scoccare dei 45 minuti Da Costa ha da poco superato la linea del traguardo e allunga decisamente sulla Mercedes di De Vries, ma il portoghese, come tante altri piloti, rimane a corto di energia proprio nel giro finale.

TRIONFA DE VRIES

A vincere è Nick De Vries, con Rowland e Sims che vengono squalificati per eccessivo uso di energia, davanti a Nico Muller e Stoffel Vandoorne. Chiudono la Top 10 Nick Cassidy (4°), Renè Rast (5°), Robin Frijns (6°), Antonio Da Costa (7°), Alex Lynn (8°), Sam Bird (9°) e Lucas Di Grassi (10°).

Nelle classifiche iridate è dominio Mercedes che piazza i suoi due piloti nelle prime due posizioni, guidando anche la classifica riservata ai costruttori.

SI TORNA IN PISTA DOMANI

Il weekend valenciano della Formula E si chiuderà domani. Si parte alle 8 con la sessione di prove libere, con le qualifiche alle ore 10. Start della gara alle 14 con diretta Tv su Italia 1 e Sky Sport Collection.

Vincenzo Buonpane

