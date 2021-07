Sarà Nick Cassidy a partire dalla pole position dell’E-Prix di New York della FIA Formula E. Il pilota neozelandese è riuscito a beffare tutti grazie ad uno strepitoso 1:09.388. Alle sue spalle racchiusi in due decimi Jean-Eric Vergne ed Alexander Lynn, rispettivamente secondo e terzo.

CASSIDY BEFFA TUTTI

Era sicuramente Sebastian Buemi il favorito per la Superpole dell’E-Prix di New York. Il pilota francese dopo aver dominato la seconda sessione di libere non è però riuscito ad ottenere un buon tempo piazzando la sua Nissan e-dams in quinta posizione. Festeggia quindi Nick Cassidy che strappa la pole position alla Techeetah di Jean Eric Vergne per soltanto 0.161 secondi.

Terza posizione invece per la Mahindra Racing di Alexander Lynn, che era riuscito ad ottenere il miglior tempo provvisorio della Superpole salvo essere poi beffato nel finale. Quarta posizione per il tedesco Gunther staccato di 0.276 secondi ma comunque davanti al francese del Team Nissan e-dams che come abbiamo detto prima era il grande favorito di giornata. Chiude la Superpole la Porsche di Pascal Wehrlein classificandosi in sesta posizione.

FRIJNS UNDICESIMO, MORTARA ULTIMO

Il primo escluso della Superpole dell’E-Prix di New York della FIA Formula E è Lucas di Grassi che partirà quindi in settima posizione. Il pilota brasiliano è stato infatti eliminato da Alexander Lynne per soltanto 13 millesimi. Ottava posizione per l’altra Nissan e-Dams di Oliver Rowland, oggi autore di un incidente che ha causato una bandiera rossa durante le qualifiche del secondo gruppo e che ha coinvolto anche Sam Bird, alla fine ventesimo. Chiudono la top-ten Alexander Sims e Andre Lotterer.

Da segnalare che il leader della classifica Edoardo Mortara partirà in ultima posizione per aver inavvertitamente disabilitato la modalità di piena potenza. Il pilota svizzero si è quindi ritrovato distaccato di oltre 1.6 secondi regalando un grande vantaggio ad i suoi inseguitori in classifica ed il particolare a Robert Frijns che oggi non è andato però oltre l’undicesima posizione durante le qualifiche.

Di seguito la classifica completa delle qualifiche di oggi.

Julian D’Agata

