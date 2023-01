Lucas Di Grassi conquista la pole position dell’E-Prix di Città del Messico, primo appuntamento della Season 9 di Formula E. Grande prestazione da parte del brasiliano, in forza quest’anno al team Mahindra, primo pilota a conquistare la partenza dalla prima casella nell’era delle monoposto Gen3.

REGNA L’EQUILIBRIO

Anche con l’introduzione delle monoposto Gen3 le forze in pista sono apparse molto equilibrate. In finale il poleman ha dovuto sfidare Jake Dennis, velocissimo fin dalle qualifiche a gruppi, al termine delle quali è risultato il più rapido del gruppo B. L’inglese ha pagato però una serie di errori nella finale che lo faranno scattare dalla seconda casella in griglia.

Terza posizione invece per Jake Hughes, autore di un’ottima prestazione al volante della McLaren. Quarto invece André Lotterer, anche lui autore di un errore che gli ha precluso la possibilità di giocarsi la pole. Comunque un buon inizio di stagione da parte del team Andretti, che porta le sue vetture in prima e seconda fila.

NON MANCANO LE SORPRESE

Quinto posto per Dan Ticktum, davanti al pilota Porsche Pascal Wehrlein. A seguire Sebastien Buemi e Sacha Fenestraz, a chiudere il gruppo dei migliori 8. Non sono mancate le sorprese però nel corso delle prime qualifiche stagionali, con la maggior parte dei big fuori già nel corso delle qualifiche a gruppi. Primo tra tutti Antonio Felix Da Costa, alla prima gara con i colori Porsche, che scatterà soltanto nono. Peggio di lui l’alfiere della Jaguar Mitch Evans, a chiudere la top 10 davanti a Jean-Eric Vergne.

Peggio del francese ha fatto il suo nuovo compagno di squadra, il campione in carica Stoffel Vandoorne, che partirà addirittura dalla quattordicesima piazza. Brutta sessione anche per le Maserati, con Edoardo Mortara soltanto sedicesimo davanti al suo compagno di squadra Max Günther. Ancora più indietro il team ABT Cupra, con Nico Müller diciottesimo e Robin Frijns diciannovesimo. Ultima fila invece per Sam Bird, ventunesimo.

Alle 21 italiane la partenza dell’E-Prix di Città del Messico, primo round della stagione 2022/23 di Formula E.

Carlo Luciani

