E-Prix di Marrakech dominato da Antonio Felix da Costa, il pilota della DS Techeetah ha trionfato in Marocco dopo una gara perfetta. Il portoghese, oltre al successo, ha conquistato anche la leadership di campionato. Max Günther. ha provato brevemente ad attaccarlo, salendo anche in prima posizione, ma nulla ha potuto contro un da Costa in stato di grazia. Terzo posto per il compagno di colori Jean-Eric Vergne, finalmente a podio, dopo un avvio di stagione recalcitrante.









È stata una gara pesantemente condizionata dal consumo delle batterie, per via di un circuito veloce e privo di staccate significative. Infatti i piloti, per diversi giri, hanno girato su tempi molto distanti dal ritmo di qualifica (con punte addirittura più lente di cinque secondi), per poi dare il tutto per tutto nei minuti conclusivi.

Da Costa ha saputo sfruttare magistralmente la Pole, non lasciando spazio a Günther. A seguire il gruppo compatto composto da De Vries, Lotterer, Mortara, Rowland e Buemi. Ottimo lo scatto di Vergne che, da undicesimo, è risalito in ottava posizione nel corso di tre giri, infilando dapprima Calado e poi Rowland. Complice un drive through per de Vries, causa maggiore potenza in fase di rigenerazione, il duo di testa si è involato. Il campione in carica, complice l’Attack mode e una DS in gran forma, ha superato nell’ordine Buemi, Mortara e infine Lotterer.

Günther ha rotto gli indugi al quindicesimo passaggio andando ad attaccare da Costa, il portoghese dapprima ha tenuto duro ma poi è stato costretto a lasciare il passo al pilota BMW. Neanche sette giri che da Costa, con una manovra decisa, si è ripreso la leadership, lasciando poco margine di recupero nei confronti del tedesco di casa Andretti Autosport. Günther si è poi dovuto difendere da un arrembante Vergne, che gli ha soffiato la seconda posizione. Il duello fra i due piloti è stato rude e intenso, il risultato è rimasto incerto fino all’ultimo giro quando l’alfiere BMW ha superato il francese. Per Vergne è il primo podio stagionale, frutto di una bella rimonta, nonostante qualche linea di febbre.

Finale in solitaria per da Costa, che ha conquistato il primo successo con la casacca DS Techeetah con addirittura undici secoli di scarto sui primi inseguitori. Quarto posto per Buemi, seguito dall’italo-svizzero Mortara su Venturi. Degna di nota la stratosferica gara di Mitch Evans: partito ultimo, per un errore del muretto Jaguar in qualifica, il neozelandese è risalito fino al sesto posto. Resta però il rammarico per aver perso la testa del campionato.

La classifica assoluta ora recita così: da Costa guida con 67 punti, secondo Evans a 56, terza posizione per Sims con 46 punti. Prossimo appuntamento per l’E-Prix di Roma il 4 aprile, sul circuito che si snoda per le strade dell’EUR.

Leggi anche: FORMULA E | E-PRIX MARRAKECH: DA COSTA CONQUISTA LA SUPERPOLE!

Michele Montesano