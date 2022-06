La Formula E ha annunciato il calendario provvisorio della stagione 9 che prevede 18 gare in 13 iconiche città del mondo. Si parte da Città del Messico il 14 gennaio con il campionato che terminerà con il double header di Londra del 29 e 30 luglio 2023.

Con il calendario annunciato quest’oggi la stagione 9 si preannuncia ricchissima di novità, partendo dal debutto della Gen3, passando per il debutto di marchi come Maserati e McLaren e finendo con una sequenza di gare, 18, che toccando ben 13 città rappresenteranno il numero più alto di gare mai raggiunto dalla nascita della categoria full electric.

PARTENZA DAL MESSICO

Come detto, sarà Città del Messico a fare da location al debutto della avveniristica Gen3 con l’e-prix del 14 gennaio che aprirà la stagione 9. Poi dopo 15 giorni il primo double header del campionato in Arabia Saudita (Ad Diriyah), seguito dalla prima new entry stagionale rappresentata da Hyderabad, in India, l’11 febbraio.

DEBUTTO PER SAN PAOLO

Dopo l’e-prix in terra indiana, il calendario vede due slot al momento vuoti, quelli del 25 febbraio e del 11 marzo, con i rumours confermati anche dai vertici della Formula E che vedono in lizza Città del Capo e una cittadina statunitense come sedi papabili per i round 5 e 6. Prima della pausa di un mese ci si sposterà a San Paolo, altro debutto della stagione 9, per il settimo appuntamento stagionale.

SEDI CONFERMATE

Nella fase finale il calendario diverrà più “tradizionale” con il round di Berlino (unica sede presente in tutte le edizioni della Formula E), Monaco e i due double header di Jakarta e Seoul, con la cittadina indonesiana che, visto l’ottima risposta del pubblico, raddoppia con una seconda gara rispetto alla singola di questa stagione.

CHIUSURA A LONDRA

Dopo un altro slot da riempire (verrà annunciata la sede entro fine anno), il campionato terminerà nel mese di luglio con altri due double header, quello di Roma che si terrà nel weekend del 15 e 16 luglio e quello di Londra, quindici giorni dopo, che metterà la parola fine alla stagione 9 della Formula E.

Photo Credits | Area Media Formula E

Vincenzo Buonpane