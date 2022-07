E’ di Jake Dennis la pole position dell’E-Prix di Londra, tredicesimo appuntamento della stagione 9 di Formula E. Il pilota del team Andretti, dopo aver ottenuto la qualificazione alla fase finale dominando il suo gruppo, ha ottenuto la migliore prestazione vincendo la finale con il leader del Mondiale Stoffel Vandoorne.

Nulla ha potuto il sempre veloce pilota della Mercedes contro l’inglese, idolo di casa, letteralmente in stato di grazia e costantemente il più veloce in pista.

EVANS FUORI NEL GRUPPO A

Il gruppo A, che apre le qualifiche dell’e-prix londinese, si apre immediatamente con dei colpi di scena. A non passare il taglio sono, infatti, Mitch Evans, terzo in Campionato, e Lucas Di Grassi che, classificatosi 4°, viene penalizzato con la cancellazione di tutti i proprio tempi per impeding proprio sul pilota della Jaguar. A passare alla fase ad eliminazione diretta sono Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy e Max Gunther ma soprattutto uno strepitoso Sergio Sette Camara, fin dalle libere molto a proprio agio con vettura e tracciato.

SUPER DENNIS DOMINA IL GRUPPO B

Anche il secondo gruppo di qualificazione non lesina emozioni e colpi di scena. A passare il taglio sono Jake Dennis, Nick De Vries, Oliver Askew e Andrè Lotterer, mentre vengono eliminati Edoardo Mortara e i due alfieri della Ds Techeetah Jean Eric Vergne e Antonio Felix Da Costa. Non riesce a ripetere le buone prestazioni del compagno di squadra il nostro Antonio Giovinazzi che chiude in P19.

SETTE CAMARA IN SEMIFINALE

La fase ad eliminazione nei quarti di finale non regala particolari sorprese, con Vandoorne che ha la meglio su Lotterer, così come De Vries su Cassidy. Più equilibrata la sfide tra Sette Camara e Askew, con il brasiliano della Dragon che, in linea con le sue fin qui ottime prestazioni, accede alla semifinale. Stradomina, con il record del circuito, Jake Dennis che nella sua semifinale regola agevolmente il ripescato Gunther.

FINALE DENNIS-VANDOORNE

Il sogno di Sette Camara si spegne in semifinale, dove pur lottando non può nulla contro uno Stoffel Vandoorne formato Mondiale. Per il brasiliano, comunque, la soddisfazione di partire nel gruppo che conta nella gara di questo pomeriggio. Pochissime le difficoltà anche per Jake Dennis che nega la doppietta alla Mercedes, migliorando nuovamente la migliore prestazione del circuito.

SECONDA POLE PER DENNIS

Lo stato di grazia eccezionale del pilota inglese viene certificato categoricamente anche nella finale, dove il pilota di Andretti conquista la sua seconda pole position stagionale avendo la meglio su Stoffel Vandoorne che può consolarsi con il fatto che nella gara di oggi avrà i suoi rivali per il titolo tutti alle sue spalle.

Appuntamento con gara 1 dell’e-prix di Londra è per le 15:30 ora italiana

Vincenzo Buonpane