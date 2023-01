Jake Hughes scatterà dalla pole position nel secondo appuntamento della Formula E in programma a Diriyah. Dopo aver perso il duello nella finale di ieri, il pilota britannico è riuscito a rifarsi oggi conquistando la sua prima pole position nella serie elettrica, nonché la prima per il team McLaren.

MCLAREN VELOCISSIMA

Gran giro da parte di Hughes, che ha fermato il cronometro in 1:08.693, tempo che però non è risultato il più veloce di queste qualifiche. Il pilota McLaren, infatti, aveva ottenuto un 1:08.680, migliore prestazione di tutto il weekend, complice anche una pista più gommata rispetto alla giornata di ieri.

In finale è arrivato anche Mitch Evans, con l’unica Jaguar capace di passare la tagliola delle qualifiche a gruppi. Il pilota neozelandese ha battuto in semifinale l’altra McLaren di René Rast, che scatterà invece dalla terza casella in griglia, a completare l’ottima giornata della squadra inglese. Vedremo se dopo la prima pole position arriverà anche il primo podio.

WEHRLEIN-DENNIS: ATTENTI A QUEI DUE

Ad affiancare Rast in seconda fila ci sarà il poleman di ieri Sebastien Buemi, mentre la terza fila sarà occupata dai due protagonisti di questo inizio stagione, vale a dire Pascal Wehrlein e Jake Dennis. I due motorizzati Porsche scatteranno appaiati dopo aver regalato due belle rimonte nella gara di ieri. Di certo, scattando più avanti, non vorranno farsi scappare la possibilità di lottare nuovamente per la vittoria.

Settima piazza per Edoardo Mortara, che per la prima volta in questa stagione è riuscito a conquistare un posto ai quarti di finale, dovendo poi arrendersi alla velocità di Evans. Comunque un segnale positivo per Maserati, che dopo la giornata disastrosa di ieri è riuscita a piazzare entrambe le sue monoposto in top ten, grazie anche al decimo posto di Maximilian Günther. Tra le due Maserati partiranno invece Stoffel Vandoorne e Sam Bird.

Sessione difficile per Jean-Eric Vergne, soltanto sedicesimo, e per gli altri due motorizzati Porsche Antonio Felix Da Costa ed André Lotterer, rispettivamente diciassettesimo e diciottesimo.

Alle 18 il via del terzo E-Prix della Season 9 di Formula E da Diriyah.

Carlo Luciani

