Sarà Sébastien Buemi a scattare davanti a tutti nel primo dei due E-Prix in programma questo weekend a Diriyah. Il pilota svizzero ha battuto in finale il pilota McLaren Jake Hughes dopo una lotta al centesimo di secondo, risultando più veloce del suo avversario per soli 60 millesimi.

BUEMI TORNA IN POLE, BENE MCLAREN

Se il team Envision può gioire per la pole position conquistata da Buemi, anche McLaren può essere soddisfatta per la prima fila conquistata da Hughes. Il pilota britannico, dopo il buon debutto in Messico, ha confermato la propria competitività anche in questa sessione di qualifiche.

Eliminato in semifinale invece Sam Bird e Dan Ticktum, che scatteranno rispettivamente dalla terza e quarta casella. Quinta invece l’altra McLaren di René Rast, eliminato nei quarti di finale contro Bird. Bene anche l’altra Jaguar di Mitch Evans, che scatterà in sesta posizione davanti a Lucas Di Grassi e Oliver Rowland, a completare il gruppo dei piloti qualificati ai quarti di finale.

MASERATI: SESSIONE DA DIMENTICARE

Weekend iniziato nel peggiore dei modi per Maserati. Un incidente ha messo subito fuori dai giochi Maximilian Günther, finito a muro nel corso del turno di qualifiche del gruppo A. Botto violento, fortunatamente senza nessuna conseguenza per il pilota tedesco. Necessaria la bandiera rossa per rimettere a posto le barriere Tecpro e rimuovere la monoposto ed i detriti lasciati in pista. Da dimenticare anche la sessione di Edoardo Mortara, finito in testacoda danneggiando l’alettone posteriore. I due compagni di squadra scatteranno quindi dal fondo nel primo dei due E-Prix in programma a Diriyah.

In difficoltà anche i team più attesi dopo l’appuntamento in Messico, ovvero Porsche ed Andretti, che non sono riusciti a passare la tagliola delle qualifiche a gruppi. Pascal Wehrlein scatterà infatti nono davanti alla seconda Envision di Nick Cassidy, mentre il vincitore dell’E-Prix di Città del Messico Jake Dennis partirà dodicesimo. Ancor più attardati Antonio Felix Da Costa e André Lotterer, rispettivamente quattordicesimo e quindicesimo. Male anche i piloti del team DS Penske, con Jean-Eric Vergne tredicesimo ed il campione in carica Stoffel Vandoorne diciassettesimo.

Appuntamento alle 18 per il primo dei due E-Prix di Diriyah, round 2 di questa Season 9 di Formula E.

Carlo Luciani

