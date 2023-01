Dopo il primo appuntamento stagionale di Città del Messico, la Formula E è pronta a tornare in pista per l’E-Prix di Diriyah. I round 2 e 3 si disputeranno infatti nella città araba, che ospiterà per la quinta volta le monoposto elettriche.

ANDRETTI/PORSCHE PER CONFERMARSI, GLI ALTRI PER RISCATTARSI

In questa suggestiva quanto controversa tappa del mondiale elettrico, gli occhi saranno puntati sulle monoposto dei team Andretti e Porsche, grandi protagoniste in Messico. Le due squadre, che condividono il powertrain della casa tedesca, puntano a stupire ancora dopo la vittoria conquistata da Jake Dennis per il team Andretti ed il secondo posto di Pascal Wehrlein, alfiere della Porsche.

Staremo a vedere se gli stessi protagonisti si confermeranno anche nell’E-Prix di Diriyah o ci saranno altri a tenergli testa. Sicuramente avranno voglia di riscatto i piloti del team DS Penske, che al momento conta un solo punto in classifica costruttori conquistato dal campione del mondo in carica Stoffel Vandoorne.

Stesso discorso anche per Jaguar, con Sam Bird che vorrà rifarsi dopo il ritiro di Città del Messico e Mitch Evans che punterà ad un risultato migliore dell’ottavo posto. Grande assente dello scorso appuntamento Maserati, che sperava in un avvio di stagione senz’altro migliore, ma che avrà modo di riscattarsi subito in questo doppio round arabo. Da segnalare inoltre il debutto in Formula E per Kelvin van der Linde, che sostituirà l’infortunato Robin Frijns al volante della Envision.

IL CIRCUITO

Per l’unico appuntamento in notturna del campionato, il layout del Riyadh Street Circuit resta invariato rispetto a quello delle altre edizioni. Il tracciato conta 21 curve in totale, per una lungezza di 2,495 km.

Il record del circuito è stato ottenuto lo scorso anno da Nyck de Vries in 1:06.835. Sarà interessante confrontare questo tempo con quelli delle monoposto Gen3 che si sfideranno quest’anno.

GLI ORARI DEL WEEKEND

Giovedì 26 gennaio

FP1: 15:55 Sportmediaset.it/Youtube F.E/Formula E Race Center

Venerdì 27 gennaio

FP2: 11:25 Sportmediaset.it/Youtube F.E/Formula E Race Center

Q: 13:40 Sky Sport Arena/Sportmediaset.it

E-Prix: 18:00 Sky Sport Arena/Canale 20

Sabato 28 gennaio

FP2: 11:25 Sportmediaset.it/Youtube F.E/Formula E Race Center

Q: 13:40 Sky Sport Arena/Sportmediaset.it

E-Prix: 18:00 Sky Sport Arena/Canale 20

Carlo Luciani