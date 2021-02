Nyck de Vries si dimostra padrone dell’E-Prix di Diriyah andando a vincere la prima gara in notturna della storia della Formula E. Una corsa abbastanza caotica, caratterizzata da due safety car, ma che l’olandese ha saputo gestire al meglio rimanendo al comando dalla partenza alla bandiera a scacchi.

DE VRIES DOMINATORE, MORTARA SECONDO

Praticamente mai in discussione la vittoria di de Vries (al primo successo nella serie elettrica), anche dopo le due neutralizzazioni di gara. Lotta accesa invece per gli altri due posti sul podio, con Edoardo Mortara che alla fine è riuscito a conquistare la piazza d’onore. L’italo-svizzero, dopo un errore in qualifica, è riuscito a riscattarsi in gara, sfruttando al meglio l’Attack Mode.

Più sfortunati invece i suoi diretti avversari, che avevano attivato l’incremento di potenza pochi istanti prima dell’ultimo ingresso della safety car. La vettura di sicurezza è entrata in pista in due occasioni: la prima in seguito ad un contatto tra Sam Bird e Alex Lynn, mentre la seconda per un impatto di Maximilian Günther che lo ha costretto al ritiro.

Sul gradino più basso del podio Mitch Evans, seguito da uno sfortunato René Rast. Il tedesco dell’Audi ha pagato infatti l’aver attivato l’Attack Mode poco prima della seconda safety car. Davvero un peccato per il campione in carica del DTM, che aveva avuto anche l’opportunità di riprendere de Vries dopo la prima neutralizzazione.

Soltanto quinto Pascal Wehrlein con la Porsche, seguito dalla Nissan e.dams di Oliver Rowland e dalla Mahindra di Alexander Sims. Ottava l’altra Mercedes di Stoffel Vandoorne, autore anche del giro più veloce. In top ten anche Lucas Di Grassi e Oliver Turvey.

Giornata difficile per i big della categoria, con il campione della scorsa stagione Antonio Felix Da Costa undicesimo ed il suo compagno di squadra Jean Eric Vergne quindicesimo. Male anche Sebastien Buemi, tredicesimo.

Occasione di riscatto già domani nel secondo appuntamento previsto in quel di Diriyah.

CLASSIFICA PILOTI

CLASSIFICA SQUADRE

LEGGI ANCHE:

Carlo Luciani