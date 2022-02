Dopo aver affrontato i primi due appuntamenti stagionali in Arabia Saudita, la Formula E è pronta a sbarcare in Messico per l’E-Prix di Città del Messico. Niente double-header per questa tappa, che torna in calendario per la Season 8. L’anno scorso si era infatti corso a Puebla, mentre quest’anno si è deciso di tornare all’autodromo Hermanos Rodriguez, già sede di ben 6 gare.

MORTARA IN MESSICO DA LEADER DELLA FORMULA E

Grazie alla vittoria nel round 2, Edoardo Mortara arriva in Messico da leader del mondiale di questo mondiale di Formula E. Questo successo, condito anche dal podio conquistato da Lucas Di Grassi, ha permesso al team Venturi di portarsi in testa alla classifica riservata ai team, con un solo punto di vantaggio rispetto alla Mercedes.

Saranno proprio i due team mossi dal powertrain Mercedes ad arrivare col favore dei pronostici a Città del Messico, ma si sa che in Formula E è difficile affermarsi in maniera costante. Occhi puntati sul campione del mondo in carica Nyck de Vries, vincitore del round inaugurale, che avrà sicuramente voglia di riscattarsi dopo aver deluso le aspettative nel round 2. Attenzione anche agli immediati inseguitori in classifica piloti tra i quali spicca Robin Frijns, alfiere del team Envision Racing. La squadra britannica ha inoltre da poco annunciato che disporrà di powertrain Jaguar a partire dalla Season 9, quando saranno introdotte anche le monoposto Gen 3.

IL CIRCUITO

Il circuito che ospiterà il round 3 della stagione 2021/22 di Formula E è lungo 2606 m e si snoda lungo 16 curve. È una pista che presenta lunghi rettilinei e due parti più tecniche. L’autodromo Hermanos Rodriguez è stato inoltre teatro di una gara memorabile nel 2019, quando Pascal Wehrlein perse la vittoria in favore di Lucas Di Grassi proprio al traguardo dopo aver esaurito l’energia a disposizione.

GLI ORARI

Sabato 12 febbraio

PL1 – Ore 14:55 (Facebook, YouTube, app, sito Formula E e Sportmediaset.it)

– Ore 14:55 (Facebook, YouTube, app, sito Formula E e Sportmediaset.it) PL2 – Ore 16:45 (Facebook, YouTube, app, sito Formula E e Sportmediaset.it)

– Ore 16:45 (Facebook, YouTube, app, sito Formula E e Sportmediaset.it) Qualifiche – Ore 18:40 (Sportmediaset.it e Sky Sport Action)

– Ore 18:40 (Sportmediaset.it e Sky Sport Action) Gara 2 – Ore 22:45 (Sportmediaset.it, Mediaset 20, Sky Sport Action)

LEGGI ANCHE:

Carlo Luciani