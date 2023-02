Vittoria mozzafiato per Antonio Felix da Costa nell’E-Prix di Città del Capo a Cape Twon. Il pilota portoghese, che scattava dalla P13, con un’entusiasmante rimonta si è portato rapidamente nelle prime posizioni, lottando nel finale con l’ex compagno di squadra Jean-Éric Vergne. Ritirato nelle fasi iniziali il leader del campionato Pascal Wehrlein per un contatto con la Virgin Envision di Sebastien Buemi.

SUBITO SAFETY CAR

Orfana delle due Mahindra e delle due ABT ritiratesi per ragioni di sicurezza, l’e-prix di Cape Town fin dalle prime battute regala colpi di scena. Uno di questi è il ritiro di Pascal Wehrlein che arriva lungo in curva 10 centrando in pieno Sebastien Buemi, con la Porsche che è costretta al ritiro. Tra il regime di Full Course Yellow e la Safety Car il poleman Sacha Fenestraz viene sorpreso dalla Maserati di Maximilian Günther con una manovra decisamente dubbia, mentre l’altra faccia della medaglia del team italiano è il ritiro di Edoardo Mortara che, dopo il botto nelle qualifiche, è costretto anche lui al ritiro.

CASSIDY AL COMANDO, DA COSTA RIMONTA

Al restart della gara, al giro 6, Gunther e Fenestraz cercano di prendere il largo ma l’attivazione dell’Attack Mode permette ad un ottimo Nick Cassidy di prendere il comando e guidare il gruppo, mentre nelle retrovie è prepotente la rimonta di Antonio Felix da Costa risalito brevemente dalla P13 alla Top 5.

RITIRO PER GUNTHER

Al giro 21 Günther sbaglia in staccata danneggiando la sospensione posteriore destra e certificando con il suo ritiro la giornata nera della Maserati. Poco prima dell’attivazione del FCY, Da Costa compie un’autentica magia sopravanzando il sorpreso Jean Eric Vergne e e mettendosi alla caccia di Cassidy, con quest’ultimo che viene superato al giro 24 dal portoghese e nel giro successivo anche dal francese della Penske.

FINALE PIROTECNICO

Nelle battute finali impazza la lotta tra i due ex compagni di squadra, è ad avere la meglio è il portoghese della Porsche che infila JEV con una grande manovra all’esterno di curva 8 transitando in volata sotto la bandiera a scacchi.

Sul podio finisce un ottimo Nick Cassidy che precede la McLaren di Rene Rast, mentre chiudono la top 10 Sebastien Buemi (5°), Dan Ticktum (6°), Stoffel Vandoorne (7°), Norman Nato (8°), Andrè Lotterer (9°) e Jack Hughes (10°).

Gara da dimenticare anche per Jake Dennis che, a causa di un drive through per la pressione irregolare delle gome, termina solamente in P13 perdendo la possibilità di recuperare punti preziosi in ottica campionato su Wehrlein.

WEHRLEIN SEMPRE IN TESTA

Nonostante il ritiro il tedesco rimane in testa alla graduatoria iridata con 80 punti, con Jake Dennis fermo a 62. Risalgono la classifica Vergne e Da Costa, con 50 e 46 punti, seguiti da Cassidy con 41 e Rast a 38.

Prossimo appuntamento con la Formula E esattamente tra un mese con l’e-prix del Brasile a San Paolo.

Vincenzo Buonpane