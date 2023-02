Sarà Sacha Fenestraz a scattare davanti a tutti nell’E-Prix di Città del Capo, quinto round del mondiale 2022/23 di Formula E. Il portacolori Nissan, alla sua prima stagione completa nella serie, centra così la sua prima pole position in carriera. Il franco-argentino è apparso competitivo fin dall’inizio della sessione andando a conquistare il primo tempo già nel corso delle qualifiche a gruppi per poi vincere tutti i duelli.

MASERATI SECONDA CON GÜNTHER

Ottima prestazione anche da parte di Maximilian Günther, che scatterà dalla prima fila al fianco del poleman di giornata. Finalmente una Maserati competitiva, apparsa a suo agio su un tracciato veloce.

Squadra che può esultare per la prestazione del tedesco, ma che invece avrà molto lavoro da fare sulla vettura di Edoardo Mortara, che ha perso il controllo della sua monoposto nel corso del suo ultimo tentativo delle qualifiche a gruppi. Impatto violento contro le barriere per l’italo-svizzero, che poi è stato colpito anche da Sam Bird. Per l’inglese è stato impossibile evitare l’incidente in quel punto della pista.

PORSCHE ATTARDATA

Dalla seconda fila partiranno Nick Cassidy e Mitch Evans, mentre il vincitore dell’E-Prix di Hyderabad Jean-Eric Vergne scatterà dalla quinta casella. Al suo fianco ci sarà il leader della classifica piloti Pascal Wehrlein, sconfitto ai quarti di finale da Cassidy. Tra i primi 8 anche René Rast e Sebastien Buemi.

Top ten completata invece da Dan Ticktum e Sam Bird, che aveva già ottenuto un buon tempo prima del botto con Mortara. Attardate invece le Andretti di Jake Dennis e André Lotterer, che scatteranno rispettivamente dalla dodicesima e dalla diciassettesima casella.

Da segnalare infine il ritiro di Mahindra e del suo cliente ABT Cupra per problemi di sicurezza. Le monoposto hanno accusato dei problemi alle sospensioni posteriori nel corso delle prove libere e le squadre si sono ritirate dall’E-Prix di Città del Capo. Un duro colpo per Kelvin van der Linde, che non potrà partecipare all’appuntamento di casa. L’appuntamento è alle 15 con la gara.

Carlo Luciani

