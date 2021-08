Stoffel Vandoorne conquista la pole position per il secondo round dell’e-Prix di Berlino, gara conclusiva del campionato 2020 – 2021 di Formula E. Il campionato è ancora apertissimo e il fatto di girare in senso inverso rispetto alla gara di ieri sul tracciato del Tempelhof, mischia ulteriormente le carte sul tavolo.

Nelle prove del mattino si impongono, rispettivamente, De Vries e Rowland. I piloti hanno speso le due sessioni di prove nel comprendere il nuovo setup del tracciato (con tempi intorno al minuto e sette secondi) e capire la gestione dell’energia che diventerà un parametro cruciale nella gara del pomeriggio, che andrà ad assegnare il Titolo.

Condizioni di pista molto variabili che incredibilmente regalano un ingresso nella Superpole a Evans, che girava nel primo gruppo (di solito non così performante). Vandoorne fa la voce grossa prendendo la prima posizione alla fine della sessione girando in 1:06.768. Tagliati fuori dalla top-6 troviamo un gruppo compatto da Lotterer (settimo) a Bird (ventiduesimo), racchiuso in meno di tre decimi.

Tra le posizioni più interessanti, notiamo: Dennis nono, de Vries tredicesimo, Da Costa quindicesimo e Di Grassi diciassettesimo.

Your Super Pole contenders 👇

Who do YOU think will be starting on the front-row? 👀

Live updates 👉 https://t.co/PfsIBGoxYB

🇩🇪 2021 @BMWi #BerlinEPrix | @Niobium_Nb pic.twitter.com/0PK64ZI1K6

— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) August 15, 2021