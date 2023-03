Ad un mese esatto dall’ultimo appuntamento di Città del Capo, la Formula E è pronta ad un altro inedito appuntamento: l’E-Prix di San Paolo. Per la prima volta nella sua storia il mondiale elettrico fa tappa in Brasile, dove sono particolarmente attesi i piloti di casa Lucas Di Grassi e Sergio Sette Camara. Dopo l’infortunio subito nel corso dell’E-Prix di Città del Messico farà ritorno Robin Frijns, pronto a regalare i primi punti al team ABT Cupra.

BRASILE E FORMULA E: UNA (BREVE) STORIA RICCA DI SUCCESSI

Come ricordato dalla stessa Formula E attraverso il suo profilo Instagram, sono ben 6 i piloti brasiliani che hanno preso parte ad almeno un E-Prix. Tra questi figurano ovviamente anche i due piloti attualmente impegnati nella categoria, oltre a Bruno Senna, Felipe Massa, Felipe Nasr e Nelson Piquet Jr.

Nel corso della sua storia, i campionati di Formula E finora completati sono soltanto 8, e tra questi ben 2 sono stati vinti da piloti brasiliani. Piquet si è aggiudicato infatti la prima edizione assoluta nella stagione 2014/15, mentre Di Grassi ha trionfato due anni più tardi.

Dopo aver conquistato un punti soltanto grazie al podio ottenuto nel primo appuntamento di quest’anno a Città del Messico, il pilota Mahindra è chiamato al riscatto. Quale migliore occasione di mettersi in mostra davanti ai propri tifosi.

WEHRLEIN PER IL RISCATTO, DA COSTA E VERGNE PER CONFERMARSI

Seppur reduce da uno 0 conquistato a Città del Capo, il leader del mondiale è sempre Pascal Wehrlein. Il tedesco manca sul podio da Diriyah, dove ha vinto in entrambe le gare in programma. In questa tappa della Formula E a San Paolo il pilota Porsche dovrà tornare a lottare per le prime posizioni, con un arrembante Antonio Felix Da Costa che sta crescendo ed è pronto a sfidare il proprio compagno di squadra per il titolo.

In miglioramento anche Jean-Eric Vergne, che dopo un avvio non brillante ha ottenuto una vittoria ed un podio negli ultimi due appuntamenti. Il francese è ora al terzo posto nella classifica piloti, alle spalle di Jake Dennis, che però dopo un avvio brillante di stagione ha perso punti importanti nel corso degli ultimi due round.

IL CIRCUITO

Il São Paulo Street Circuit misura 2,96 km e conta 11 curve in totale. Si gira in senso orario ed alla fine del rettilineo principale i piloti si troveranno ad affrontare subito una chicane per poi arrivare in curva 3, molto stretta al cui esterno sarà possibile attivare l’attack mode. Lungo rettilineo interrotto da un’altra chicane. L’ultimo tratto è caratterizzato da una serie di curve ad angolo retto per poi tornare sul rettilineo principale.

GLI ORARI DEL WEEKEND

Venerdì 24 marzo

FP1: 20:25-21:15 (Sportmediaset.it, Youtube Formula E Official Channel, Discovery+)

Sabato 25 marzo

FP2: 11:25-12:05 (Sportmediaset.it, Youtube Formula E Official Channel)

Q: 13:40-14:55 (Sky Sport Arena, Sportmediaset.it, Discovery+)

E-Prix: 18:03-19:30 (Sky Sport Uno, Sky Sports 257, Canale 20, Discovery+)

Carlo Luciani