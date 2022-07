La season 8 di Formula E si avvia ormai verso la fine. Questo week-end il mondiale elettrico tornerà in pista a Londra per i round 13 e 14, prima del doppio appuntamento di Seoul che chiuderà la stagione. La partita è ancora apertissima sia nella classifica piloti che in quella riservata ai team.

LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO

Dopo l’appuntamento di New York al comando della classifica piloti troviamo Stoffel Vandoorne. Il belga ha raccolto un bottino di 30 punti nelle due gare disputate a Brooklyn grazie ad un quarto ed un secondo posto. Ma tutto è ancora in gioco, con i primi quattro piloti raccolti in soli 27 punti. Occhio allora ad Edoardo Mortara, staccato di soli 11 punti dalla vetta, ma anche a Mitch Evans, lontano invece 16 lunghezze. Della partita anche Jean Eric Vergne, nonostante il doppio 0 maturato nella Grande Mela.

Situazione equilbratissima anche tra i team. Mercedes comanda con 238 punti, ma Venturi e DS Techeetah seguono a soli 10 punti di distacco. Più staccata invece la Jaguar, con 186 punti.

IL CIRCUITO

Quello di Londra è l’appuntamento di casa per ben 6 piloti di Formula E. Tra questi anche il vincitore dello scorso anno Jake Dennis. Il circuito si trova nella zona portuale di East London, dove sorge l’ExCel Centre. Il tracciato è quindi quello che ha debuttato lo scorso anno, con la particolarità di una parte indoor, dove è presente anche la corsia box. Rispetto al 2021 è presente però una modifica tra le curve 10 e 13 per facilitare i sorpassi. Resta invariato il numero di curve (22), per una lunghezza totale di 2141 metri.

ORARI

Di seguito gli orari completi del week-end:

Venerdì 29 luglio

PL1 – Ore 18:15-18:45 (Facebook, YouTube, app, sito Formula E e Sportmediaset.it)

Sabato 30 luglio

PL2 – Ore 10:00-10:30 (Facebook, YouTube, app, sito Formula E e Sportmediaset.it)



Qualifiche – Ore 11:40-12:55 (Sportmediaset.it e Sky Sport Action)



Gara 1 – Ore 16:00 (Sportmediaset.it, Mediaset 20, Sky Sport Uno e Sky Sport Action)

Domenica 31 luglio

PL3 – Ore 9:30-10:00 (Facebook, YouTube, app, sito Formula E e Sportmediaset.it)



Qualifiche – Ore 11:40-12:55 (Sportmediaset.it e Sky Sport Action)



Gara 2 – Ore 16:00 (Sportmediaset.it, Mediaset 20 e Sky Sport Action)

