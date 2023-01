Kelvin van der Linde sostituirà Robin Frijns in ABT nel prossimo round del campionato di Formula E, il double header di Diriyah. Il pilota olandese ha accusato la frattura di una mano durante la gara di Città del Messico.

L’incidente durante il primo round

Durante il primo giro dell’E-Prix di Città del Messico, Frijns aveva tamponato il retrotreno della Nissan di Norman Nato. Non pareva un incidente particolarmente grave, ma già due giorni dopo hanno iniziato a circolare voci secondo le quali l’olandese avrebbe subito la frattura della mano sinistra per via del contraccolpo del volante.

La news è stata successivamente confermata dallo stesso Frijns sui suoi canali social, che ha svelato come la sua mano sia fratturata in cinque punti e che l’operazione abbia richiesto cinque ore di tempo. L’olandese sarà quindi non disponibile almeno per le prossime due gare di Diriyah, previste il 27 e il 28 gennaio, ma non si sa se riuscirà a tornare in tempo per la gara di Hyderabad (India, 11 febbraio).

L’ingaggio di van der Linde

Al posto di Frijns l’ABT ha deciso di ingaggiare Kelvin van der Linde, pilota già conosciuto dal team. Sudafricano, classe 1996, van der Linde ha alle spalle un’ottima carriera nelle ruote coperte, soprattutto con Audi (casa storicamente legata ad ABT): con la casa dei quattro anelli, il sudafricano ha conquistato due titoli nell’ADAC GT Masters, nel 2014 e nel 2019, mentre nel 2017 e nel 2022 ha trionfato alla 24 ore del Nurburgring. Van der Linde, però, è stato anche protagonista del controverso finale di stagione del DTM del 2021, quando, nel round del Norisring, tamponò in entrambe le gare la Ferrari del leader del campionato Liam Lawson, favorendo indirettamente la vittoria del titolo di Maximilian Gotz su Mercedes.

Per il pilota di Johannesburg questo sarà l’esordio assoluto in monoposto, almeno in un weekend ufficiale, ma nonostante ciò ha già avuto modo di guidare una Formula E, nella stagione 2019/2020, quando girò con Audi in una sessione di test. “Correre in Formula E è un sogno per me – ha dichiarato van der Linde – anche se ovviamente avrei preferito che avvenisse in altre circostanze. Sono molto dispiaciuto per Robin, e spero si riprenda in fretta”.

Van der Linde sarà anche il primo pilota sudafricano a correre in Formula E, una notizia che tra l’altro arriva proprio nella stagione in cui la categoria sbarcherà per la prima volta proprio in Sudafrica, a Città del Capo, nella gara prevista il 25 febbraio. Questa gara sarà tra più di un mese, ma potrebbe essere realistica la possibilità per van der Linde di correre davanti al pubblico di casa, qualora Frijns non si ristabilisse per tempo.

Alfredo Cirelli