Per il quinto round stagionale la Formula E vola in Sudafrica per l’E-Prix di Città del Capo. Dopo l’inedita e spettacolare tappa di Hyderabad, il Circus elettrico è pronto ad affrontare quindi un altro nuovo appuntamento del mondiale. Campionato che ormai entra nel vivo dopo quattro gare già disputate, con Pascal Wehrlein sempre al comando della classifica piloti e Jean-Eric Vergne vorrà confermarsi ancora dopo la vittoria conquistata in India.

TRACCIATO VELOCE

Presentato già lo scorso marzo, il tracciato di Città del Capo dovrebbe essere uno dei più veloci di tutto il campionato di Formula E. Situato nella zona di Geen Point, il circuito si snoda intorno al Cape Town Stadium, famoso per i mondiali di calcio del 2010.

Si contano poche curve (solo 12) per una lunghezza di 2,927 chilometri. Molti invece i rettilinei, intervallati da curve secche a 90 gradi e curvoni veloci. Presente anche una chicane (curve 4, 5 e 6) allestita in una rotonda della strada pubblica. L’attack mode è stato posizionato invece in curva 1. Sarà interessente valutare le velocità di punta che registreranno le nuove monoposto Gen3, capaci di spingersi oltre i 300 km/h… almeno sulla carta.

WEHRLEIN VUOLE TORNARE ALLA VITTORIA

Il digiuno di Pascal Wehrlein dura da appena una gara, eppure il pilota tedesco vuole subito rifarsi dopo il difficile appuntamento di Hyderabad. Il leader della classifica, dopo aver conquistato già 2 vittorie in sole quattro gare, ha interrotto la propria striscia di risultati a podio in India, dove si è dovuto accontentare del quarto posto alle spalle del suo compagno di squadra Antonio Felix Da Costa. Un risultato comunque soddisfacente dopo una deludente qualifica, ma per Porsche quello di Città del Capo vuole essere un appuntamento per indirizzare in maniera netta il campionato.

Il mondiale entra ormai nel vivo e la squadra tedesca non vuole adagiarsi sugli allori dopo la vittoria di Vergne conquistata in India. Il team DS Penske è visto ora come un avversario potenzialmente pericoloso, in attesa di vedere anche il campione del mondo in carica Stoffel Vandoorne nelle posizioni al vertice.

Chi dovrà invece riscattarsi del tutto è Jake Dennis, che ha invece concluso l’E-Prix di Hyderabad anzitempo dopo essere stato colpito da René Rast mentre era in lotta per il podio.

GLI ORARI DEL WEEKEND

Venerdì 24 febbraio

FP1: 15:55-16:45 (Sportmediaset.it, Youtube Formula E Official Channel)

Sabato 25 febbraio

FP2: 08:05-08:55 (Sportmediaset.it, Youtube Formula E Official Channel)

Q: 10:40-11:55 (Sky Sports Arena, Sportmediaset.it, Discovery+)

E-Prix: 15:03-16:30 (Sky Sports Arena, Sky Sports 257, Canale 20, Discovery+)

Carlo Luciani

