Con un comunicato diffuso pochi minuti fa, il team Mahindra Racing ha annunciato l’ingaggio di Alex Lynn. Il 26enne britannico, campione della GP3 Series nel 2014 sarà al via degli ultimi sei appuntamenti della stagione di Formula E insieme a Jerome D’Ambrosio.

Dopo l’annuncio arrivato la scorsa settimana da parte dell’Audi, che ha ingaggiato il due volte campione del DTM René Rast, anche l’ultimo tassello è stato posto per quel che riguarda i sedili lasciati liberi nel corso di questo periodo di stop.

Una scelta abbastanza logica quella di puntare su Lynn, che ha maturato esperienza sia in altre serie automobilistiche, raccogliendo diversi successi, ma anche in Formula E. Ricordiamo infatti la sua esperienza in forza ai team DS Virgin Racing e Jaguar. Sono 21 le gare disputate dal pilota britannico nella serie full electric, in cui ha conquistato come miglior risultato un sesto posto a Punte del Este.

Queste le dichiarazioni di Alex Lynn, nuovo pilota Mahindra: “Sono davvero entusiasta di poter rappresentare Mahindra Racing a Berlino. Ho grandi ambizioni in questo campionato, che corrispondono a ciò che Mahindra Racing vuole raggiungere. Non vedo l’ora di iniziare. Ho corso già due volte a Berlino e ho sempre pensato di essere andato bene lì, accedendo anche alla Super Pole durante la scorsa stagione. Il format di Berlino sarà interessante e stimolante allo stesso tempo e non vedo l’ora di calcare l’asfalto”.

Con quest’ultimo colpo di mercato dunque è tutto pronto alla ripartenza della Formula E, tra poco più di un mese a Berlino, dove si potrà assistere a ben 6 gare in soli 9 giorni.

Carlo Luciani