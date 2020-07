Daniel Abt torna in Formula E con il team NIO. Il pilota tedesco, colpevole di aver ingaggiato un sim-driver professionista durante una gara del Race at Home Challenge, ha trovato un sedile dopo esser stato licenziato dall’Audi. Sempre nella giornata odierna sono state annunciate grosse novità per il futuro della serie elettrica.

Abt sostituisce Ma Qinghua

Soltanto due giorni fa il team NIO aveva annunciato che il suo pilota Ma Qinghua non avrebbe disputato gli ultimi 6 appuntamenti stagionali di Berlino. La motivazione è legata alle restrizioni dovute al Covid-19, con il pilota che avrebbe avuto non pochi problemi a mettersi in viaggio verso l’Europa dalla Cina e viceversa. Anche altri membri cinesi del team infatti saranno indisponibili.

Da qui la grossa opportunità per il ritorno di Daniel Abt in Formula E, con cui l’ex Audi non perderà nemmeno un appuntamento di questa Season 6.

Grosse novità nel futuro della Formula E

Oltre all’ingaggio di Abt in NIO, oggi sono emerse altre importanti notizie riguardanti la Formula E. Per la stagione 2020/21, infatti, saranno adottate misure volte al miglioramento della salute “sportiva e finanziaria” della serie. Ad esempio l’allocazione degli pneumatici sarà ridotta del 25% (ad oggi ogni pilota ha quattro nuovi pneumatici posteriori e anteriori per ogni evento). Inoltre il numero di persone che lavorano ai box passerà da 20 a 17 membri, con un solo garage remoto di 6 persone. Infine il numero di dischi e pastiglie dei freni utilizzati durante la stagione sarà ridotto per ridurre ulteriormente i costi.

Novità già programmate non solo per il prossimo futuro, ma anche negli anni a venire, grazie alle partnership con Hankook e Williams. Il fornitore di pneumatici entrerà ufficialmente in Formula E a partire dalla stagione 2022/23, con un prodotto utilizzabile sia sull’asciutto che sul bagnato ed (in minima parte) ecosostenibile. Sempre nel 2022 debutteranno le monoposto Gen3 (con potenza massima che passa da 250 kW a 350 kW), le cui parti standardizzate delle unità di propulsione elettriche saranno realizzate da Williams Advanced Technology. Per l’azienda si tratta di un ritorno, dopo l’esperienza con le Gen1.

Insomma, anche la Formula E guarda al futuro cercando di ridurre i costi, senza tralasciare allo stesso tempo il progresso di una serie ancora molto giovane.

Carlo Luciani