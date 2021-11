Il mondo della Ferrari si ritrova al Mugello questo week-end per le tradizionali Finali Mondiali che come ogni anno concludono l’attività in pista dei trofei Challenge. Non solo gare, ma anche tanta festa al termine di un 2021 da incorniciare con i successi nel DTM, nel Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup, nell’European Le Mans Series e nel FIA World Endurance Championship.

Finali Mondiali Ferrari, due campioni da eleggere

I protagonisti della Coppa Shell e della Coppa Pirelli sono pronti per darsi battaglia in Toscana in una giornata da non perdere. Andiamo a scoprire chi sono coloro da tenere in considerazione per la conquista del titolo.

Iniziamo dalla Pirelli con Niccolò Schirò (Rossocorsa) e Michelle Gatting (Scuderia Niki – Iron Lynx), in lizza tra l’altro per il titolo Europe. Occhi puntati al Mugello anche su John Wartique (FML – D2P) direttamente dal North America insieme a Cooper MacNeil (Ferrari of Westlake).

Quest’ultimo, pluricampione della serie statunitense, è il favorito d’obbligo ad una sola settimana dal successo con il proprio team nell‘IMSA WeatherTech Sports Car Championship in occasione della Petit Le Mans. Attenzione anche al francese Thomas Neubauer (Charles Pozzi – Courage), più volte protagonista del GT World Challenge Europe e del tedesco Luca Ludwig (Octane 126), pilota di lunghissima esperienza nel mondo delle ruote coperte.

Non dimentichiamoci della Coppa Shell con Ernst Kirchmayr (Baron Motorsport) e James Weiland (Rossocorsa) pronti a contendersi la Finale Mondiale oltre alla serie europea. Anche in questo caso gli Stati Uniti d’America sono pronti a dare battaglia con Dave Musial Jr. (Ferrari Lake Forest), Todd Coleman (Ferrari of Denver), Benoit Bergeron (Ferrari Quebec) e Christopher Aitken (Ferrari of Houston)

Appuntamento da non perdere domenica mattina per le due prove che precederanno il tradizionale show della Rossa con le F1 e le GT.

Luca Pellegrini