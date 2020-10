Il FIA WTCR torna in pista al Slovakia Ring ed a trionfare nelle tre gare svolte sono stati Nathanael Berthon, Tom Coronel (su Audi) e Nick Catsburg (Hyundai). Nel primo round stagionale formato da 3 gare che segna il giro di boa dell’edizione 2020, Audi riesce a portare a casa 2 vittorie su 3.

Una giornata che segna 3 prime vittorie per i protagonisti di oggi, con il francese Nathanael Berthon che, dopo la pole position, si porta a casa gara-1. Alle sue spalle chiude un bravissimo Gabriele Tarquini e a Jean-Karl Vernay.

Gara-2 segnata dalla Safety Car, con i nostri portacolori che escono di scena nelle prime fasi. Successo per Coronel, davanti a Gilles Magnus e Esteban Guerrieri. Nick Catsburg trova il successo in gara-3 “spezzando l’incantesimo” di Audi, davanti all’Alfa Romeo di Vernay e a Berthon.

In classifica generale Yann Ehlacher rimane in testa con 112 punti distaccato di sole 20 lunghezze da Tom Cornel, quindi Vernay a quota 89. Ritorno in pista per il francese Aurelien Comte con Vukovic Motorsport, mentre debutta in pista il ceco Petr Fulin.

GARA-1

Berthon scatta dalla pole position, portandosi subito in testa, seguito da Catsburg e Vernay. Catsburg va subito all’attacco del leader, salendo al comando, mentre Gilles Magnus supera Vernay e Tarquini viaggia in 5 piazza.

Berthon è ora vicinissimo a Catsburg, mentre la lotta si fa a 4 per la quinta piazza. Ancora azione in pista con Catsburg e Vernay che lottano per la terza piazza: al duello si aggiunge anche Nestor Girolami.

Vernay sale in terza piazza, ma non è ancora finita perchè tutti sono vicinissimi. Berthon fa segnare il giro veloce, intanto Catsburg scivola decimo. Quest’ultimo si fa anche sorprendere dal nostro Luca Filippi, che lo sorpassa.

Lotta fra Coronel e Magnus per la sesta posizione, ma ecco che comincia l’ultimo giro con i due argentini Guerrieri e Girolami che combattono, Catsburg rallenta vistosamente. Successo per Berthon, davanti a Tarquini e Vernay, mentre Filippi termina 12°.

GARA-2

Girolami scatta al comando seguito da uno strepitoso Tom Coronel, che dalla settima casella sale secondo. Un po’ di caos ed un contatto fra Santiago Urrutia e Vernay mescola le carte in tavola.

Urrutia esce di pista e rientra 17°, mentre ad approfittarne è Guerreri che sale in quinta piazza. Magnus e Girolami si trovano alle spalle di Coronel: i primi due coinvolgono Vernay in un incidente, dove il povero francese scivola ottavo.

Un altro incidente anima la breve corsa, questa volta la Safety Car entra in pista a causa di un contatto fra Attila Tassi e Gabriele Tarquini, che fa terminare la gara nella ghiaia ad entrambi. Dopo qualche tornata, Coronel passa al comando.

L’olandese fa segnare il giro veloce, mentre Berthon è costretto al ritiro. Magnus sale secondo, ma a vincere è Tom Coronel, davanti allo stesso Magnus e Guerrieri.

GARA-3

Ancora Berthon che scatta davanti a tutti come nella prima manche, ma stavolta è Catsburg a rubargli il posto andando al comando degli 11 giri previsti. Catsburg si trova a fianco di Norbert Michelisz, che si ritrova poco dopo in testacoda.

Nessun tipo di azione o evento ha scombinato quest’ultima corsa, semplicemente il caos ha permesso a Catsburg di andarsene e fare il vuoto fra sè e gli inseguitori: Vernay chiude secondo, davanti a Berthon. Tarquini è uscito invece di scena in curva 1, dopo un contatto di Urrutia.

Appuntamento alla prossima settimana con il round ungherese di Budapest, quarta tappa della serie.

Giulia Scalerandi