Continua la telenovela marchiata ACO, FIA e IMSA per quanto riguarda il futuro delle classe HyperCar. La nuova categoria, che prenderà il posto delle attuali LMP1, verrà equiparata in peso e prestazioni alle LMDh che debutteranno in America nel 2022. Le LMH avranno quindi una potenza di 500 KW per un peso di 1030 Kg.

La votazione è avvenuta per via telematica da parte degli organi ufficiali, in attesa della ratifica da parte del prossimo Consiglio Mondiale FIA. Oltre alla riduzione di potenza e peso, si prevedono leggere revisioni anche per l’aerodinamica. L’obiettivo è di ridurre anche il costo di sviluppo delle nuove vetture, vista la difficile situazione economica attuale.

Richard Mille, presidente della FIA Endurance Commission, al termine della riunione ha così dichiarato: “Entrambe le vetture potranno correre nella principale categoria del WEC, lasciando libero spazio ai costruttori di scegliere come scendere in pista. Questo è un importante passo avanti per il mondo delle gare di durata, portato avanti da tutti gli addetti ai lavori e i costruttori.”

Pierre Fillon, presidente dell’ACO, ha aggiunto: “ACO e IMSA ora hanno basi solide dove far convergere la Top-Class dell’Endurance. LMH e LMDh avranno ora il medesimo regolamento, assicurando prestazioni simili. Tutti abbiamo lavorato duramente, ma i costruttori hanno accolto calorosamente la decisione. Questo annuncio è la prova che la collaborazione costruttiva è fondamentale per il giusto prosieguo della nostra disciplina motoristica.”

Dal punto di vista puramente pratico la situazione resta ancora nebulosa. La Peugeot non ha fatto sapere ancora in che classe tornerà alle gare di durata, anche se ha confermato la sua presenza nel 2022. Si attende ancora l’ufficialità da parte di Porsche, dopo le numerose ipotesi fatte sinora. Oltre ad attendere la chimera Ferrari, che molti vorrebbero lottare per l’assoluto a Le Mans, ma che alla fine rischia di restare ancora un sogno.

