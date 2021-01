La Scuderia Cameron Glickenhaus ha annunciato tutti i piloti che parteciperanno al FIA World Endurance Championship 2021. I francesi Romain Dumas, Olivier Pla ed il brasiliano Pipo Derani raggiungono i già nominati Richard Westbrook, Frank Mailleux, Gustavo Menezes e Ryan Briscoe nel progetto Hypercar del costruttore americano.

Sono sette i nomi rivelati dalla compagine statunitense nonostante i sei posti disponibili nella classe regina del Mondiale Endurance. Non conosciamo al momento la composizione degli equipaggi che debutteranno nella 8h di Portimao, opening round previsto il 4 aprile.

Resta da capire cosa accadrà ad ottobre quando il FIA WEC gareggerà nel medesimo fine settimana dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La tappa al Fuji del Mondiale si scontra con quella di Long Beach della serie statunitense e potrebbe rivelarsi un problema per Derani e Pla, rispettivamente impegnati negli USA con Action Express e Shank Racing.

Jim Glickenhaus, fondatore e proprietario dell’omonima squadra, ha affermato alla stampa: “Sogno di correre a Le Mans da quando avevo 11 anni. Siamo orgogliosi di ogni pilota che si è unito al nostro team. Lotteremo per vincere”.

Anche Frederic Lequien, nuovo CEO del FIA WEC, ha voluto esprimere il proprio parere in merito: “È molto incoraggiante vedere Glickenhaus Racing fare progressi costanti con la sua nuova Hypercar. La formazione dei piloti del team è impressionante. La loro esperienza nelle prove endurance porterà una grande ricchezza all’intera formazione. Non vediamo l’ora di accogliere Glickenhaus Racing sulla griglia nel 2021″.

Dopo l’annuncio di Toyota ed Alpine si completa il ventaglio dei piloti che parteciperanno all’edizione 2021 del FIA World Endurance Championship, pronto ad un nuovo ciclo della propria storia con l’avvento delle Hypercar. Non resta altro che attendere il primo atto di Portimao per vedere in azione questa nuovissima classe che rimpiazzerà le storiche LMP1.

🔴@Glickenhaus announces driver line-ups for the 2021 @FIAWEC season and 89th 24 Hours of Le Mans!#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/g7eEC9oPEH — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) January 29, 2021

