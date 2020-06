L’emergenza sanitaria globale costringe gli organizzatori ad annullare la FIA GT World Cup, la coppa del mondo riservata alle GT3 che si tiene annualmente a Macao. La storica location asiatica, dopo aver perso per il medesimo motivo il round del FIA World Touring Car Cup, rinuncia ad una delle competizioni più importanti del calendario a ruote coperte.

La corsa, istituita dalla FIA nel 2015, raccoglie ogni anno i principali costruttori mondiali che si sfidano con i propri piloti ufficiali sulle strette strade del Guia Circuit. Per quest’anno, come deciso per quanto riguarda le TCR, la gara potrebbe svolgersi esclusivamente per i team asiatici.

Molto probabilmente la FIA GT World Cup sarà riproposta nella prossima annata, mentre non ci sono novità per una possibile cancellazione per la FIA World Cup, la competizione riservata alle vetture di F3 che rappresenta la corsa più importante di tutto il fine settimana.

Luca Pellegrini