E’ stato Theo Pourchaire a vincere gara 1 sul tracciato di Budapest, nella gara FIA F3 andata in scena stamattina co un meteo incerto. Dopo la forte pioggia di ieri che ha interrotto le qualifiche, rimandate al tardo pomeriggio, il francese di ART Grand Prix ha vinto in una gara tempestata di safety car, una bandiera rossa e numerosi contatti.

Cronaca

La partenza ha portato già uno scompiglio generale, l’asfalto era ancora umido e poco gestibile con le slick che i piloti avevano montato.

Logan Sargeant è arrivato al bloccaggio del posteriore, carambolando contro il poleman Alex Smolyar. Dietro di loro anche Frederik Vesti arriva lungo, toccando Bent Viscaal partito bene. L’olandese colpisce Williams, che si gira impattando contro Piastri, Vesti e Olli Caldwell. Il portacolori Prema prosegue senza danni in seconda posizione, Caldwell riparte nelle retrovie, mentre Williams e Vesti sono costretti al ritiro.

Entra per poco la safety car, ma al quinto giro, Liam Lawson, nel pieno della sua rimonta, perde olio inondando due intere curve e rendendo scivolosa la pista tanto da provocare dversi lunghi nei suoi inseguitori. Dopo una spettacolare fiammata, il pilota junior Red Bull parcheggia in sicurezza, ma la pista scivolosa induce la direzione gara a fermare la gara per spargere il filler.

Alla ripartenza Pourchaire ha preso vantaggio, mantenendo la posizione fino al traguardo, seguito da Piastri e Sargeant. Quarto posto per Viscaal, vincitore del duello interno a MP Motorsport con Richard Verschoor, portato avanti fino alla bandiera a scacchi. Sesto Fernandez davanti a Alex Peroni, in rimonta dalla quindicesima piazza. Autore di una strepitosa rimonta è stato Clement Novalak, nono alle spalle di Dennis Hauger: il driver Carlin scattava ventiseiesimo, ma con una corsa tutta all’attacco ha artigliato un nono posto.

Prima fila quindi domani mattina per Novalack di fianco al portacolori Trident David Beckmann, giunto decimo. Una seconda possibilità per il giovane tedesco, che cerca cosi di riportarsi al vertice come era nelle prove libere, ma che dopo un turno di qualifiche negativo era partito dalle retrovie.

Appuntamento domani mattina alla ore 9.40 per un ulteriore spettacolo con gara 2 della FIA F3 a Budapest.

Ordine di arrivo gara 1

1 – Theo Pourchaire – ART – 22 giri – 1h 03’55″424

2 – Oscar Piastri – Prema – 11″920

3 – Logan Sargeant – Prema – 14″739

4 – Bent Viscaal – MP Motorsport – 17″360

5 – Richard Verschoor – MP Motorsport – 18″063

6 – Sebastian Fernandez – ART – 19″636

7 – Alex Peroni – Campos – 21″431

8 – Dennis Hauger – Hitech – 21″656

9 – Clement Novalak – Carlin – 22″208

10 – David Beckmann – Trident – 22″951

11 – Max Fewtrell – Hitech – 23″428

12 – Lukas Dunner – MP Motorsport – 27″298

13 – Federico Malvestiti – Jenzer – 27″972

14 – Enaam Ahmed – Carlin – 28″597

15 – Igor Fraga – Charouz – 30″883

16 – David Schumacher – Charouz – 31″265

16 – Cameron Das – Carlin – 34″777

20 – Sophia Floersch – Campos – 36″352

22 – Enzo Fittipaldi – HWA Racelab – 36″629

19 – Alessio Deledda – Campos – 38″432

21 – Olii Caldwell – Trident – 44″026

17 – Matteo Nannini – Jenzer – 47″482

23 – Roman Stanek – Charouz – 49″705

24 – Jake Hughes – HWA Racelab – 1’02″217

Leggi anche: FIA F3 | UNGHERIA: ALEX SMOLYAR CENTRA LA PRIMA POLE SOTTO LA PIOGGIA

Anna Mangione