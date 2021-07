La FDA festeggia la prima pole position in FIA F3 di Arthur Leclerc, il più veloce nella qualifica in Ungheria. Il pilota monegasco ha preceduto di pochi millesimi la vettura gemella pilotata dal leader di classifica Dennis Hauger. In terza posizione Jack Doohan, con i primi tre racchiusi entro il decimo di distacco.

LECLERC STRAPPA LA SUA PRIMA POLE IN F3 NELLA CALDISSIMA QUALIFICA IN UNGHERIA

Vanno ad Arthur Leclerc i primi quattro punti del weekend, con il monegasco che segna in 1:33.164 la pole position del weekend magiaro. Per soli 89 millesimi viene beffato il capo-classifica Hauger, comunque davanti a tutti i diretti avversari nella corsa al titolo. Dietro alle due Prema, tutte le vetture del team Trident: Jack Doohan scatterà terzo nella Feature Race di domenica, davanti a David Schumacher e Clement Novalak. Un risultato che farà sicuramente sorridere il patron Maurizio Salvadori.

Dietro troviamo ancora una coppia di vetture gemelle: le ART Gran Prix di Alexandr Smolyar e Frederick Vesti in sesta e settima posizione. Ottava la Charouz pilotata da Logan Sargeant, seguita dalla terza Prema in classifica, quella di Olli Caldwell e Ayumu Iwasa, a chiudere la top ten.

PRIMA E TERZA POSIZIONE IN GARA-1 PER I DUE PILOTI ITALIANI

Appena fuori dai dieci Lorenzo Colombo, che senza qualche sbavatura di troppo avrebbe potuto arpionare la top ten, segue in dodicesima Jonny Edgar. Solo tredicesimo Matteo Nannini ma, grazie alla penalità di tre posizioni inflitta nello scorso weekend di gara ad Arthur Leclerc, scatterà al palo in gara-1 domattina.

Anche quella dell’Hungaroring è stata una qualifica combattutissima: sono ben 19 i piloti che si sono classificati sotto al secondo di distacco dal poleman, all’interno di un turno rovente, con la pista capace di raggiungere picchi di 65 gradi d’asfalto. Domani le due gare di pari durata ma punteggio ridotto rispetto alla Feature: si parte alle 10:35 con gara-1; nel pomeriggio, alle 17:55 , il via di gara-2.

🚨 QUALIFYING TOP TEN 🚨

Top three within a tenth of a second 😱

Meanwhile Jonny Edgar takes reverse-grid pole in P12 for Race 1 👏

Full timings 👉 https://t.co/4Cu6EvLXrb#HungarianGP 🇭🇺 #F3 pic.twitter.com/HlYVcsgEnK

— Formula 3 (@FIAFormula3) July 30, 2021