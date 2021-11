Dopo due giornate al vertice della classifica arriva un ulteriore squillo da Gregoire Saucy nell’ultima sessione di test Formula 3 a Valencia. Il vincitore della Formula Regional ha staccato in mattinata un 1:21.300, risultato anche il miglior tempo della tre-giorni valenciana. Distacchi ancora ridottissimi per trovare il secondo classificato di giornata, Caio Collet a precedere Roman Stanek.

Saucy lascia Valencia da leader, ora il mercato piloti è pronto a entrare nel vivo

Cala definitivamente il sipario sulla stagione 2021 di Formula 3. Con gli ultimi due turni odierni la serie rinnova l’appuntamento al prossimo campionato dando uno sfizioso antipasto dopo le eccellenti performance dei vari rookie scesi in pista in queste giornate. Saucy su tutti ma sono tanti i debuttanti ad essersi messi in mostra: Franco Colapinto è risultato sempre tra i più veloci, stesso discorso per Zane Maloney e Paul Aron, in top ten anche quest’oggi.

Scorrendo la classifica di questa giornata troviamo il vice campione 2021 Jack Doohan in quarta posizione, a precedere Franco Colapinto. Sesto riferimento per Zane Maloney davanti a Kaylen Frederick e Jak Crawford. Chiudono la top ten la Prema affidata a Paul Aron e l’ART Grand Prix di Victor Martins.

Piloti concentrati sul long run nel pomeriggio

Se in mattinata i trenta piloti scesi in pista hanno scatenato tutti i cavalli delle loro Dallara simulando un giro da qualifica, nel pomeriggio un po’ tutti si sono concentrati su run più lunghi con quantitativo maggiore di carburante. Jack Doohan è risultato il più veloce, seguito da Reece Ushijiama e Jonny Edgar.

Per l’ultima giornata di prove confermato il duo italiano formato da Enzo Trulli su Jenzer e Nicola Marinangeli su Charouz. Ulteriori passi avanti per il giovane pilota pugliese, ventunesimo nel combinato, mentre Marinangeli non è riuscito a schiodarsi dall’ultima posizione. Ora è pronto a entrare nel vivo il mercato piloti: intato un ex Formula 3 è già stato annunciato come protagonista della prossima stagione nella classe superiore; Clement Novalak prenderà parte agli ultimi due round del campionato in corso di Formula 2 e a tutto il 2022 con MP Motorsport.

Samuele Fassino