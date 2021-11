E’ Jak Crawford a chiudere al comando la seconda giornata di test collettivi a Valencia, ultimo atto della stagione 2021 del campionato di Formula 3. Il pilota statunitense, classe ’05, ha completato la sua stagione da rookie in crescita mostrando sprazzi di grande talento. Il passaggio per questa sessione di test al team Prema sembra aver permesso un ulteriore step al giovane facente parte del Red Bull Junior Team, candidandosi già come temibile rivale per il campionato 2022.

Apprezzi il lavoro di LiveGP.it ? Sentiti libero di offrirci un caffè! ☕ CRAWFORD LEADER A VALENCIA, SAUCY PRIMO TRA I ROOKIE Dietro Crawford troviamo il primo rookie in classifica e cioè il vincitore del campionato 2021 di Formula Regional Grégoire Saucy, soddisfatto già dalla giornata di ieri quando si era detto sorpreso dalla facilità nel trovare il giusto setup a bordo della sua nuova Dallara. Buoni riscontri anche per Roman Stanek e Caio Collet rispettivamente in terza e quarta posizione. Dopo aver centrato la miglior prestazione nella giornata di ieri Jack Doohan si piazza quinto nel turno odierno, proseguendo il lavoro del team new entry Van Amersfoort. Sesto tempo per Oliver Bearman; non a caso i primi due rookies della classifica sono stati i dominatori degli ultimi campionati di Formula Regional e Formula 4 Italia. Segue Zane Maloney in settima davanti a David Vidales, Franco Colapinto e Kaylen Frederick. Tra i primi dieci il solo Colapinto ha segnato il suo miglior tempo nel turno pomeridiano, risultando il più veloce della sessione. DEBUTTANO ENZO TRULLI E NICOLA MARINANGELI Rispetto alla giornata di ieri le principali novità al volante hanno riguardato il turnover in Prema tra Arthur Leclerc e Paul Aron, con l’estone capace di piazzarsi al quarto posto nel turno pomeridiano. Esordio al volante di una vettura Formula 3 per Enzo Trulli, salito su una Jenzer Motorsport ha chiuso la giornata in ventiduesima posizione. Switch di sedile in casa Charouz tra gli italiani Lorenzo Colombo e Nicola Marinangeli, con quest’ultimo che non è andato oltre la trentesima posizione. Domani si torna in pista a Valencia per l’ultima giornata di test. ⏱ DAY TWO CLASSIFICATION ⏱#F3 #F3Testing pic.twitter.com/WhZD5H9tHQ — Formula 3 (@FIAFormula3) November 2, 2021 Samuele Fassino Leggi anche: FIA F3 | TEST VALENCIA, DAY 1: DOMINIO DI DOOHAN E VAN AMERSFOORT!