La stagione di F3 è giunta al termine con l’appuntamento di Monza, dove vincitori e vinti sono stati decisi. Adesso è il momento di guardare al 2023 con i test di fine stagione, che prenderanno il via questo weekend a Jerez. Tra chi esordisce in categoria e chi vi ritorna, una cosa balza subito all’occhio: tra le 13 nazionalità presenti, vi è una grande presenza di piloti italiani.

L’Italia domina la line up

Sono solo test post stagionali, ma l’Italia può vantare di una forte presenza di piloti in pista a Jerez. Charouz si tinge infatti di azzurro: saranno infatti due i piloti italiani che prenderanno parte al test per il team ceco: Alessandro Famularo e Nicola Marinangeli. Il primo ha esordito in categoria nell’ultimo appuntamento della stagione concludendo entrambe le gare in 23esima posizione. Il secondo, invece, quest’anno in attività in Formula Regional by Alpine ed EF Open, guiderà per la prima volta una vettura di F3.

Come Marinangeli, anche Gabriele Minì e Leonardo Fornaroli faranno il loro esordio in F3. Entrambi in Formula Regional, sono alla caccia del titolo a soli due round dalla fine: il primo occupa la seconda posizione della classifica generale, il secondo, invece, è leader della classifica rookie. Minì esordisce con Hitech Grand Prix, Fornaroli con il team Trident. Un altro pilota debutterà in categoria, passando però dalla F4 Italiana alla F3: Nikita Bandrin. Nono in campionato, questa tre giorni con Jenzer Motorsport sarà per lui tutta esperienza da mettere nello zaino del talento.

Francesco Pizzi, a differenza degli altri, è giunto al termine del primo anno nella categoria: 27esima posizione e 1 punto come bilancio della sua stagione con il team Charouz. In questi test cambia, guidando la vettura di Campos Motorsport. Il team spagnolo ha fatto progressi nella fase finale della stagione, quindi l’italiano potrebbe sperare in una buona sessione di test.

Non solo Italia, ecco chi tenere d’occhio

Non sono solo gli italiani ad essere al centro dell’attenzione in questi 3 giorni di test di F3 a Jerez. Tra ritorni, conferme ed esordi, ecco altri piloti su cui concentrarsi.

Primo fra tutti Sebastian Montoya, che nel weekend olandese si è messo in mostra andando sempre a punti col team Campos. A Jerez, invece, si alternerà con Minì e Ushijima. Josep María Martí, Rafael Villagómez and Grégoire Saucy saranno gli unici piloti a restare con lo stesso team in cui hanno corso quest’anno, rispettivamente Campos Racing, Van Amersfoort Racing e ART Grand Prix.

Il team vincitore della categoria, Prema Racing, farà debuttare i suoi piloti che gareggiano in Formula Regional (Dino Beganovic e Paul Aron). Questi affiancheranno Zak O’Sullivan, inglese classificatosi undicesimo a fine stagione di F3. Ecco le parole di O’Sullivan: “Sono entusiasta di partecipare al test post-stagionale della F3 a Jerez con PREMA. Sarà un ambiente un po’ nuovo per me. Non vedo l’ora di iniziare e spero di trascorrere una buona tre giorni”.

Line up ufficiale

Ecco di seguito la line up completa dei test post stagionali di F3 a Jerez:

Anna Botton