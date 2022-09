Si conclude la tre giorni di test post stagionali FIA Formula 3, inaugurando il lungo periodo di sosta che ci divide dall’inizio del campionato 2023. A Jerez, Gabriel Bortoleto si dimostra subito a suo agio con la categoria segnando il miglior tempo, bene anche Minì che ottiene la quinta prestazione assoluta.

A Jerez il rookie Bortoleto davanti a tutti

Le ottime condizioni climatiche hanno permesso ai tanti rookies presenti di macinare chilometri e mettersi in evidenza. E’ proprio un debuttante a chiudere la tre-giorni davanti a tutti, Gabriel Bortoleto su Trident. Il pilota brasiliano, attualmente sesto nel campionato Formula Regional, nella mattinata del secondo giorno ha stampato un 1:29.554, valevole come miglior tempo complessivo dei sei turni disputati. Nessun pilota è però riuscito ad abbassare i migliori crono della due-giorni di aprile, dove Arthur Leclerc aveva alzato l’asticella a 1:29.366.

Secondo tempo per Franco Colapinto che, passato dal team Van Amersfoort a MP Motorsport, ha confermato le doti velocistiche sul giro secco chiudendo in testa il day-3 e a pochi millesimi dalla prestazione di Bortoleto. Sempre l’ultima giornata ha permesso alla sorpresa del finale di stagione, Oliver Goethe, di issarsi in terza posizione grazie a un tempo di 1:29.660.

Minì subito protagonista

L’aria di una nuova stagione sembra aver rivitalizzato Josep ‘Pepe’ Martì, quarto assoluto e sempre nelle parti alte della top ten in tutte e tre le giornate. Il pilota spagnolo cerca di guadagnarsi una chance per il 2023 dopo aver concluso l’ultimo campionato al 26esimo posto, con soli due punti conquistati. Il primo italiano in classifica è Gabriele Minì, quinto. Il siciliano si è dimostrato veloce sin dai primi chilometri primeggiando nella sessione inaugurale per poi confermarsi nella prime posizioni nei turni successivi.

Zak O’Sullivan, passato tra le fila del team Prema, conclude i test in sesta posizione, primo tra i piloti a non esser scesi sotto l’1:30’. Il britannico ha preceduto un altro protagonista di questa tre-giorni, Kaylen Frederick, rinvigorito dal passaggio in ART Grand Prix. Solida prestazione all’interno della top ten per Leonardo Fornaroli che paga soli cinque decimi dalla vetta grazie al 1:30.090 ottenuto nella seconda giornata e conferma tutto il terzetto Trident all’interno dei dieci.

Leader del campionato Formula Regional, Dino Beganovic ottiene la nona miglior prestazione assoluta, precedendo uno dei protagonisti dell’Italian F4 Taylor Barnard, che chiude la top ten. In tredicesima posizione termina la sua tre-giorni Francesco Pizzi segnando come riferimento un 1:30.241, meno di sette decimi lontano dalla prima posizione, più in difficoltà Nicola Marinangeli che non scende riesce a scendere sotto il muro del 1:31’.

Classifica combinata

1. Gabriel Bortoleto Trident Day 2 1:29.554

2. Franco Colapinto MP Motorsport Day 3 1:29.617

3. Oliver Goethe Trident Day 3 1:29.660

4. Josep Maria Martì Campos Racing Day 2 1:29.927

5. Gabriele Minì Hitech Grand Prix Day 3 1:29.930

6. Zak O’Sullivan Prema Racing Day 2 1:30.025

7. Kaylen Frederick ART Grand Prix Day 2 1:30.040

8 Leonardo Fornaroli Trident Day 2 1:30.090

9. Dino Beganovic Prema Racing Day 3 1:30.129

10. Taylor Barnard Jenzer Motorsport Day 3 1:30.164

11. Paul Aron Prema Racing Day 2 1:30.186

12. Mari Boya MP Motorsport Day 3 1:30.197

13. Francesco Pizzi Campos Racing Day 3 1:30.241

14. Sebastian Montoya Hitech Grand Prix Day 2 1:30.262

15. Reece Ushijima Hitech Grand Prix Day 3 1:30.297

