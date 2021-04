La FIA F3 torna in azione sul circuito di Barcellona per due giorni di test in vista dell’inizio del campionato che scatterà proprio dal Montmelò nel weekend dal 7 al 9 Maggio. Primo nella classifica di giornata è il rookie Victor Martins con MP Motorsport, grazie ad un ottimo 1’31.743. In seconda posizione Jack Doohan su Trident, staccato di più di sei decimi dal leader. Soltanto quindicesimo il nostro Matteo Nannini con HWA, autore però di ben 41 giri.

MARTINS AL TOP

Una grande giornata per l’alfiere MP Motorsport e membro dell’Academy Alpine Victor Martins, che grazie al suo tempo del pomeriggio si è assicurato la prima posizione nella classifica di giornata. Sicuramente un buon esordio per il giovane francese considerando che è stato l’unico a scendere sotto il muro del 1:32 rifilando ben sei decimi a Jack Doohan, secondo. Terza posizione invece per Frederik Vesti, pilota ART Gran Prix e membro dell’Academy Mercedes.

Quarta posizione di pochi millesimi per l’altra Trident di Clement Novolak, seguito da Jack Crawford quinto alla fine su Hitech, che invece era stato invece il migliore della mattinata, condizionata però dal maltempo. Sesta posizione in questa prima giornata di test a Barcellona per Michael Belov, pilota Charouz ed alla sua seconda stagione in FIA F3. Settimo invece Dennis Hauger, unica Prema a centrare la top ten ed a quasi un secondo dal leader di giornata.

NANNINI QUINDICESIMO

Chiudono la classifica dei primi dieci Caio Collet su MP Motorsport, seguito da Logan Sargeant sull’altra Charouz ed Alex Smolyar su ART. Per quanto riguarda gli italiani segnaliamo la quindicesima posizione di Matteo Nannini su HWA Racelab con un tempo di 1:32.940, mentre l’altro italiano Lorenzo Colombo si è classificato ventitreesimo con un 1:33.328. Quattordicesimo tempo invece per David Schumacher, figlio di Ralf e pilota Trident, mentre Juan Manuel Correa al rientro dall’infortunio ha chiuso la giornata diciottesimo.

I piloti della FIA F3 torneranno in pista domani per la seconda giornata di test collettivi. Restate sintonizzati sulle pagine di LiveGP per tutti gli aggiornamenti dal Montmelò.

LA CLASSIFICA

