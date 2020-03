Devlin DeFrancesco, portacolori Trident, chiude in testa il primo giorno dei test collettivi del Campionato FIA F3 sul circuito di Sakhir in Bahrain. In un ambiente ricco di volti nuovi, il canadese segna il miglior tempo durante il primo dei tre giorni di test collettivi del campionato cadetto.









Il giovane driver Trident è uno dei cinque piloti che non sono al debutto nella serie. La maggior parte di essi ha deciso di scendere la pista fin da subito. Dopo la conclusione della stagione 2019 con la vittoria del GP di Macao lo scorso novembre, Bent Viscaal, è il primo a rompere gli indugi nel 2020. Per lui tempo iniziale alto in 2:22.673.

Il primo tempo significativo è fissato però da Enzo Fittipaldi. Il brasiliano aveva già provato con PREMA e Charouz la vettura, ma è sembrato subito a suo agio con la Dallara della HWA RACELAB, fermando il cronometro in 1:48.469. Il suo compagno di squadra Jake Hughes non era in pista a causa di impegni precedenti, ma sarà presente a partire dalla sessione pomeridiana del secondo giorno.

Viscaal è riuscito a recuperare il gap e a chiudere in prima posizione al termine della sessione mattutina, battendo leggermente il compagno di squadra olandese Richard Verschoor, fissando il crono al di sotto di 1’48”.

Alexander Smolyar migliora, ma viene poi superato da Max Fewtrell e Liam Lawson. Il duo Hitech Gran d Prix deve però cedere nuovamente ai portacolori MP Motorsport, che si alternano in cima alla classifica prima della pausa pranzo.

Trident inizia la sessione pomeridiana col piede giusto, fin dall’accensione del semaforo verde. Uno dei debuttanti con il team italiano, Lirim Zendeli, si porta subito in prima posizione.

Sophia Flörsch, unica donna in pista e debuttante nella serie, inizia bene il suo periodo di prova, segnando tempi interessanti.

Come una replica della mattina, Hitech continua coi miglioramenti di Lawson e Fewtrell, che si portano al primo e secondo posto con i loro giri veloci del pomeriggio, scendendo subito al di sotto di 1:48.

Da questo momento in poi DeFrancesco e Igor Fraga si alternano in cima alla classifica. Alex Peroni si porta per un breve periodo di fronte al duo, prima che il canadese riprenda la prima posizione. Dopo un breve stop, dovuto alla bandiera rossa per Théo Pourchaire, fermo in pista, nei tre minuti finali della giornata, solo alcuni dei piloti tornano in pista.

DeFrancesco chiude dunque in testa nel primo dei tre giorni di test collettivi al Sakhir in Bahrain. Il canadese è seguito da Peroni, Verschoor, Sebastián Fernández e Pourchaire, a completare la top five. Nei primi dieci in classifica Viscaal, Smolyar, Zendeli, Fraga e Niko Kari.

Domani mattina alle ore 9 si scende nuovamente in pista per il secondo giorno di test.

Test collettivi, giorno 1, sessione mattutina

PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1 Bent Viscaal MP Motorsport 1:47.146 21 2 Richard Verschoor MP Motorsport 1:47.499 22 3 Max Fewtrell Hitech Grand Prix 1:47.562 14 4 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:47.653 13 5 Frederik Vesti PREMA Racing 1:47.694 8 6 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1:47.794 18 7 Niko Kari Charouz Racing System 1:47.814 18 8 Logan Sargeant PREMA Racing 1:47.859 16 9 Lukas Dunner MP Motorsport 1:47.873 21 10 Lirim Zendeli Trident 1:47.908 13 11 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:48.043 18 12 Jack Doohan HWA RACELAB 1:48.100 24 13 Dennis Hauger Hitech Grand Prix 1:48.194 13 14 Alexander Peroni Campos Racing 1:48.231 12 15 Sebastian Fernandez ART Grand Prix 1:48.248 18 16 Matteo Nannini Jenzer Motorsport 1:48.248 30 17 Olli Caldwell Trident 1:48.268 12 18 Oscar Piastri PREMA Racing 1:48.270 16 19 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport 1:48.376 23 20 Enzo Fittipaldi HWA RACELAB 1:48.469 24 21 Clement Novalak Carlin Buzz Racing 1:48.513 14 22 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:48.769 22 23 Enaam Ahmed Carlin Buzz Racing 1:48.772 15 24 Devlin DeFrancesco Trident 1:48.820 12 25 Igor Fraga Charouz Racing System 1:48.864 24 26 David Schumacher Charouz Racing System 1:49.003 16 27 Cameron Das Carlin Buzz Racing 1:49.121 14 28 Sophia Floersch Campos Racing 1:49.488 16 29 Alessio Deledda Campos Racing 1:50.404 22



Test collettivi, giorno 1, sessione pomeridiana

PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1 Devlin DeFrancesco Trident 1:46.844 26 2 Alexander Peroni Campos Racing 1:46.860 25 3 Richard Verschoor MP Motorsport 1:46.919 26 4 Sebastian Fernandez ART Grand Prix 1:47.036 26 5 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:47.093 24 6 Bent Viscaal MP Motorsport 1:47.124 32 7 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1:47.273 27 8 Lirim Zendeli Trident 1:47.473 31 9 Igor Fraga Charouz Racing System 1:47.498 23 10 Niko Kari Charouz Racing System 1:47.530 21 11 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport 1:47.600 32 12 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:47.709 30 13 Sophia Floersch Campos Racing 1:47.899 26 14 Max Fewtrell Hitech Grand Prix 1:47.919 31 15 Clement Novalak Carlin Buzz Racing 1:47.954 27 16 Dennis Hauger Hitech Grand Prix 1:47.975 31 17 Enaam Ahmed Carlin Buzz Racing 1:48.004 24 18 Logan Sargeant PREMA Racing 1:48.015 22 19 Enzo Fittipaldi HWA RACELAB 1:48.065 26 20 Jack Doohan HWA RACELAB 1:48.073 22 21 Olli Caldwell Trident 1:48.200 34 22 Lukas Dunner MP Motorsport 1:48.219 26 23 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:48.263 24 24 Cameron Das Carlin Buzz Racing 1:48.435 24 25 Alessio Deledda Campos Racing 1:48.662 32 26 David Schumacher Charouz Racing System 1:48.769 25 27 Matteo Nannini Jenzer Motorsport 1:50.521 32 28 Frederik Vesti PREMA Racing 1:50.879 25 29 Oscar Piastri PREMA Racing 1:52.136 17

Anna Mangione