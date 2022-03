E’ il rookie proveniente dalle Barbados Zane Maloney a stampare il miglior tempo giornaliero del primissimo giorno di test di FIA F3 in Bahrain. Nel pomeriggio, il giovane driver Trident Motorsport ha chiuso in 1:47.614. Al mattino il più veloce è stato invece Arthur Leclerc (Prema) in 1:48.005.

Presenti in pista anche i nostri due portacolori: Francesco Pizzi (Charouz Racing), che ha chiuso 15° e decimo e Enzo Trulli (neo alfiere Carlin), presente solo al mattino a causa di un problema al motore.

Chi non è stato presente in pista, per tutto il giorno è invece stato Juan Manuel Correa, il quale ha riscontrato problemi con un test per il Covid-19 che non ha dato riscontri certi.

TURNO DEL MATTINO

Il primo a portarsi al vertice, nelle fasi iniziali del test, è stato Roman Stanek: il pilota ceco di Trident ha ottenuto il tempo di 2:13.030. Facilmente battibile, Reece Ushijima, ha potuto facilmente andare al comando. Alle spalle dell’anglo-giapponese, il duo Hitech GP formato da Isack Hadjar e Kaylen Frederick.

A trenta minuti dal termine Arthur Leclerc, grazie ad un 1:48.005 si porta in testa, scavalcando Ushijima, il quale ha chiuso terzo. Alle spalle di Zane Maloney, secondo alla bandiera a scacchi.

Sfortuna per il nostro Enzo Trulli, che a pochi minuti dalla chiusura ha dovuto abbandonare la propria auto a bordo pista a causa di un guasto al motore.

1 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:48.005 10 2 Zane Maloney Trident 1:48.018 8 3 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 1:48.035 16 4 Isack Hadjar Hitech Grand Prix 1:48.089 12 5 Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 1:48.128 14 6 Alexander Smolyar MP Motorsport 1:48.144 22 7 William Alatalo Jenzer Motorsport 1:48.184 17 8 Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 1:48.184 9 9 Oliver Bearman PREMA Racing 1:48.318 12 10 Roman Staněk Trident 1:48.515 11 11 Jonny Edgar Trident 1:48.598 8 12 Victor Martins ART Grand Prix 1:48.764 15 13 Kush Maini MP Motorsport 1:48.809 25 14 Patrik Pasma Jenzer Motorsport 1:48.824 20 15 Francesco Pizzi Charouz Racing System 1:48.843 7 16 Ido Cohen Jenzer Motorsport 1:48.878 19 17 Grégoire Saucy ART Grand Prix 1:48.903 15 18 Hunter Yeany Campos Racing 1:48.943 14 19 Zak O’Sullivan Carlin 1:48.951 16 20 Caio Collet MP Motorsport 1:49.036 25 21 Enzo Trulli Carlin 1:49.074 16 22 Jak Crawford PREMA Racing 1:49.115 11 23 Ayrton Simmons Charouz Racing System 1:49.118 20 24 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1:49.217 16 25 Brad Benavides Carlin 1:49.430 16 26 Josep María Martí Campos Racing 1:49.473 12 27 David Vidales Campos Racing 1:49.755 13 28 Nazim Azman Hitech Grand Prix 1:49.928 14 29 László Tóth Charouz Racing System 1:50.066 7

TURNO DEL POMERIGGIO

Il primo a scendere in pista nel pomeriggio è stato l’esperto pilota brasiliano Caio Collet. Il driver, membro dell’Academy Alpine, si è portato subito in testa, seguito da Ayrton Simmons. Ad entrare in scena, in seguito, è stato Gregoire Saucy (1:48.085), seguito dal nostro Francesco Pizzi e da Jak Crawford.

Due bandiere rosse hanno però interrotto la sessione: la prima causata da Roman Stanek in curva 8. E’ stato invece Patrick Pasma a pochi minuti dal termine a richiamare la seconda red flag.

Il primo a scendere sotto il muro dell’1:48 è stato Zane Maloney ad un’ora e mezza dal termine, con 1:47.614. Alle spalle del driver Trident William Alatalo, poi Crawford. Quarto Stanek, quindi Franco Colapinto, Victor Martins, Ollie Bearman, Leclerc, Saucy e il nostro Pizzi a chiudere la Top10.

1 Zane Maloney Trident 1:47.614 23 2 William Alatalo Jenzer Motorsport 1:47.783 24 3 Jak Crawford PREMA Racing 1:47.799 34 4 Roman Staněk Trident 1:47.854 21 5 Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 1:47.943 29 6 Victor Martins ART Grand Prix 1:47.992 29 7 Oliver Bearman PREMA Racing 1:48.051 35 8 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:48.071 34 9 Grégoire Saucy ART Grand Prix 1:48.085 35 10 Francesco Pizzi Charouz Racing System 1:48.158 31 11 Jonny Edgar Trident 1:48.295 21 12 Isack Hadjar Hitech Grand Prix 1:48.524 22 13 Josep María Martí Campos Racing 1:48.532 31 14 Patrik Pasma Jenzer Motorsport 1:48.574 27 15 Alexander Smolyar MP Motorsport 1:48.722 34 16 Zak O’Sullivan Carlin 1:48.883 28 17 Ayrton Simmons Charouz Racing System 1:48.919 26 18 Caio Collet MP Motorsport 1:48.948 38 19 Kush Maini MP Motorsport 1:49.059 35 20 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 1:49.113 34 21 László Tóth Charouz Racing System 1:49.129 24 22 Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 1:49.135 24 23 Brad Benavides Carlin 1:49.212 25 24 David Vidales Campos Racing 1:49.307 24 25 Hunter Yeany Campos Racing 1:49.326 26 26 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1:49.762 29 27 Nazim Azman Hitech Grand Prix 1:49.876 22 28 Ido Cohen Jenzer Motorsport 2:09.329 2

Domani la seconda giornata, che scatterà a partire dalle ore 9 locali.

Giulia Scalerandi