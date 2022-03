Enzo Trulli farà il suo debutto in FIA Formula 3 con il Team Carlin. Il figlio di Jarno, dopo una buona stagione in Euroformula Open, è infatti pronto per il salto di categoria e già da domani prenderà parte alla prima sessione di test in Bahrain.

UN SALTO MERITATO

Dopo l’annuncio di Francesco Pizzi con Charouz Racing System, un altro italiano si aggiunge alla griglia di FIA F3. SI tratta di Enzo Trulli, figlio di Jarno, che oggi ha comunicato di aver raggiunto un accordo per la stagione 2022 con il team Carlin, con il quale prenderà parte alla serie minore del Circus.

Enzo ha ben figurato in Euroformula Open raccogliendo ben quattro podi e dimostrando di meritarsi il salto di categoria. Trulli ha anche avuto modo di provare una monoposto di F3 durante i test di Valencia di fine stagione, ottenendo ottimi riscontri ed impressionando il team Carlin che ha deciso di puntare su di lui in questa stagione 2022.

LE DICHIARAZIONI

Un entusiasta Enzo Trulli ha dichiarato: “E‘ con estremo piacere che annuncio il mio accordo con Carlin per la stagione 2022 di Formula 3. Sono davvero felice di rimanere nella famiglia Carlin per questa fantastica esperienza, dopo una prima stagione di grande successo in Euroformula Open. Sono davvero grato a Trevor Carlin e alla squadra per aver creduto in me”.

“Naturalmente, sarà una stagione di apprendimento per me, considerando la limitata esperienza che ho e il limitato chilometraggio disponibile in macchina. Tuttavia, sono pronto a lavorare sodo e a sostenere il lavoro e i progressi della squadra per portare la Carlin in vetta in F3. È un’opportunità fantastica e non vedo l’ora di iniziare”.

Trevor Carlin, proprietario del team ha invece dichiarato: “Il debutto di Enzo in monoposto è stato notevole. Ci ha impressionato molto con le sue prestazioni in Euroformula Open nonostante avesse un’esperienza estremamente limitata. La sua performance sotto la pioggia a Monza, la sua prima gara in monoposto corsa sul bagnato, è stata particolarmente indicativa per quanto riguarda la sua mentalità e l’approccio”.

“Questa stagione rappresenterà un’enorme curva di apprendimento per lui. La FIA F3 è una serie enormemente competitiva ed è una sfida enorme per un pilota alla sua seconda stagione di corse. Enzo ha bisogno di concentrarsi sull’apprendimento e imparare qualcosa da ogni fine settimana. Siamo entusiasti di lavorare con lui e non vediamo l’ora di aiutarlo a progredire in ogni gara”.

Julian D’Agata