La seconda giornata di test di FIA F3, a Barcellona, ha visto oggi imporsi due piloti britannici: Clement Novalak (Trident) e Jonathan Hoggard (Jenzer). Il primo, grazie ad un 1:31.989 ha scalato la classifica del mattino, mentre nel pomeriggio è toccato al conterraneo, il quale ha fermato il cronometro sull’1:33.759.

Vediamo come sono andate le due sessioni di oggi nel dettaglio

MATTINO

Il primo a portarsi in testa, nella prima ora di test è stato il brasiliano Igor Fraga, che dopo la giornata di ieri ha continuato il proprio lavoro con HitechGP. Il pilota brasiliano ha ottenuto un tempo che lo ha reso anche più veloce dell’autore del miglior tempo del pomeriggio: 1:33.033.

Al termine del turno però Fraga non è andato oltre il quarto posto, lasciando la scena ad un sorprendente Clement Novalak che ha abbattuto il record ottenendo un 1:31.989 prima del termine.

Ottimo lavoro anche per Matteo Nannini, il quale oggi è sceso in pista con il team ART GP (ieri vestiva i colori del team Campos), che era in testa, prima dell’arrivo di Novalak. Un Nannini, che stamane ha girato più di tutti: ben 49 tornate per il nostro portacolori! Bella doppietta, quindi per Trident, con Novalak e secondo Jack Doohan, poi il nostro Nannini.

Dopo Fraga (quarto), ha chiuso quinto Hoggard, quindi Olli Caldwell (ART GP), davanti al compagno di squadra, il francese Victor Martins, Dennis Hauger (Prema), Calan Williams (Jenzer) e decimo David Schumacher (che oggi è sceso in pista con Trident, dopo aver provato con Prema).

Undicesimo Enzo Fittipaldi (HWA Racelab), Ben Barnicoat (Carlin), Jak Crawford (Hitech GP), il brasiliano Caio Collet (proveniente dal campionato di F. Renault e membro del vivaio Renault), che è per la prima volta sceso in pista con MP Motorsport. Pierre Louis Chovet ha cambiato casacca, passando dal team Campos di ieri alla scuderia Hitech GP oggi,mentre alle sue spalle ha chiuso Jonny Edgar.

Non è andato oltre la diciassettesima Roman Stanek, che è sceso oggi in pista con la vettura del team Prema, dopo la giornata di ieri al volante dell’auto di ART GP. Roman Stanek ha continuato il proprio lavoro con Charouz Racing, poi William Alatalo in 19^ piazza (passato dal team HWA a Campos Racing) e Amaury Cordeel (MP Motorsport). Sophia Floersch (Carlin), l’unica rappresentante femminile, ha terminato 21^, davanti ad Arthur Leclerc (Prema).

Patrik Pasma ha compiuto 42 giri sulla vettura del team Charouz, finendo 23°, davanti a Ido Cohen (Carlin), Alessandro Famularo (Campos) e Oliver Rasmussen, passato dal team Hitech a HWA).

Poi Filip Ugran (Jenzer) e Rafael Villagomez (il quale ha disputato il test di oggi con il team Campos, mentre ieri era alfiere del team Trident). Il rookie olandese, classe 2004, Tijmen Van Der Helm ha fatto la propria comparsa oggi, sostituiendo jake Hughes al volante dell’auto della squadra HWA Racelab. Ultimo Josef Knopp, su Charouz.

POMERIGGIO

Dopo la pausa pranzo, i piloti sono tornati in pista, concentrandosi sul passo gara. E’ stato proprio l’autore del miglior tempo pomeridiano, Jonhathan Hoggard a scendere per primo in pista e ottenere la testa della classifica.

A lui si è unito il compagno di squadra Williams, che poi non è riuscito a tenere il passo dell’inglese, scivolando in nona piazza. Hoggard ha poi ceduto il posto a Stanek, seguito nella Top3 dal compagno di squadra Dennis Hauger.

Nel finale si è anche visto Leclerc, ottenere la Top5, alle spalle di Fraga. Il monegasco si è piazzato davanti a Victor Martins, poi Crawford, Chovet, Williams e Collet. Dodicesimo Fittipaldi, con 54 giri, davanti al nostro Nannini, mentre la Floersch ha chiuso diciottesima.

I prossimi test saranno a fine ottobre a Jerez.

2020 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP – POST-SEASON TESTS, DAY 2, MORNING SESSION

DRIVER TEAM LAPTIME LAPS 1 Clement Novalak Trident 1:31.989 33 2 Jack Doohan Trident 1:32.147 27 3 Matteo Nannini ART Grand Prix 1:32.252 49 4 Igor Fraga Hitech Grand Prix 1:32.290 45 5 Johnathan Hoggard Jenzer Motorsport 1:32.328 42 6 Olli Caldwell ART Grand Prix 1:32.332 42 7 Victor Martins ART Grand Prix 1:32.457 44 8 Dennis Hauger PREMA Racing 1:32.472 28 9 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:32.478 27 10 David Schumacher Trident 1:32.549 38 11 Enzo Fittipaldi HWA RACELAB 1:32.575 30 12 Ben Barnicoat Carlin Buzz Racing 1:32.596 40 13 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:32.599 44 14 Caio Collet MP Motorsport 1:32.665 48 15 Pierre Louis Chovet Hitech Grand Prix 1:32.784 43 16 Jonny Edgar MP Motorsport 1:32.878 43 17 Roman Stanek PREMA Racing 1:32.930 27 18 Michael Belov Charouz Racing System 1:33.056 43 19 William Alatalo Campos Racing 1:33.079 44 20 Amaury Cordeel MP Motorsport 1:33.087 43 21 Sophia Floersch Carlin Buzz Racing 1:33.092 39 22 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:33.169 30 23 Patrik Pasma Charouz Racing System 1:33.219 42 24 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 1:33.240 40 25 Alessandro Famularo Campos Racing 1:33.251 34 26 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:33.339 32 27 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:33.837 32 28 Rafael Villagomez Campos Racing 1:33.840 48 29 Tijmen van der Helm HWA RACELAB 1:33.947 43 30 Josef Knopp Charouz Racing System 1:34.604 45

2020 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP – POST-SEASON TESTS, DAY 2, AFTERNOON SESSION

DRIVER TEAM LAPTIME LAPS 1 Johnathan Hoggard Jenzer Motorsport 1:33.759 31 2 Roman Stanek PREMA Racing 1:34.102 42 3 Dennis Hauger PREMA Racing 1:34.167 39 4 Igor Fraga Hitech Grand Prix 1:34.286 41 5 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:34.715 41 6 Victor Martins ART Grand Prix 1:34.775 41 7 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:34.794 43 8 Pierre Louis Chovet Hitech Grand Prix 1:34.814 42 9 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:34.836 34 10 Caio Collet MP Motorsport 1:34.859 37 11 Ben Barnicoat Carlin Buzz Racing 1:34.870 31 12 Enzo Fittipaldi HWA RACELAB 1:34.927 54 13 Matteo Nannini ART Grand Prix 1:35.082 42 14 Michael Belov Charouz Racing System 1:35.151 22 15 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:35.398 36 16 Patrik Pasma Charouz Racing System 1:35.453 35 17 Alessandro Famularo Campos Racing 1:35.484 31 18 Sophia Floersch Carlin Buzz Racing 1:35.608 32 19 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:35.802 25 20 William Alatalo Campos Racing 1:35.838 35 21 Josef Knopp Charouz Racing System 1:35.892 33 22 Jonny Edgar MP Motorsport 1:35.899 35 23 Olli Caldwell ART Grand Prix 1:35.913 35 24 Amaury Cordeel MP Motorsport 1:35.972 34 25 Rafael Villagomez Campos Racing 1:36.189 31 26 Clement Novalak Trident 1:36.214 47 27 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 1:36.233 28 28 Jack Doohan Trident 1:36.514 46 29 David Schumacher Trident 1:36.682 43 30 Tijmen van der Helm HWA RACELAB 1:36.763 44

Giulia Scalerandi