Nel secondo weekend austriaco consecutivo, in gara 1 vince Frederik Vesti in una corsa a metà, in cui la pioggia l’ha fatta da padrone, davanti al duo Trident composto da Lirim Zendeli e David Beckmann.

Avevano avvertito che sarebbe arrivato e il diluvio non s’è fatto attendere. La gara 1 della FIA F3 è partita sotto una leggera pioggia, ma già dal giro di ricognizione gli unici tre piloti in griglia con le slick rientrano a montare le rain, preludio di un acquazzone che ha portato all’interruzione della gara.

Il portacolori Prema vince cosi una gara interrotta anzitempo dall’esposizione della bandiera rossa. Scattato alla perfezione dalla pole position, Vesti nel corso del primo giro si è difeso dagli attacchi di Lirim Zendeli, autore di un’ottima partenza che gli ha permesso di conquistare ben quattro posizioni. Il poleman riesce però a mantenere la testa e a prendere vantaggio in una situazione di ridotta visibilità. Situazione invariata anche con l’entrata della safety car al nono giro per il testacoda di Clement Novalak, colpito dal compagno di squadra Das, che gli ha forato la posteriore sinistra.

Zendeli mantiene la posizione fino alla bandiera rossa finale, evitando rischi e precedendo i due compagni di squadra David Beckmann e Olli Caldwell. Il giovane driver Trident, autore di una grande rimonta e un buon sorpasso su Piastri, quinto al traguardo, conquista la posizione a ridosso del podio. Il team Trident ha mostrato di avere un ottimo assetto anche sull’asfalto bagnato, dopo aver già brillato ieri nelle libere e nelle qualifiche. Logan Sargeant, nonostante lamenti ancora problemi alla frizione della sua vettura, riesce a portarsi in settimana posizione. Davanti a lui Richard Verschoor, protagonista di una bella rimonta, risale dalla undicesima alla sesta posizione. Concludono la top 10 Liam Lawson che ha preceduto Theo Pourchaire e Jake Hughes. Quest’ultimo si aggiudica la possibilità di partire domani dalla prima posizione in una gara che si auspica possa essere interamente combattuta in pista.

Il diluvio e i numerosi incidenti dovuti alla scarsa visibilità hanno portato infatti alla conclusione anticipata della gara 1 sul tracciato del Red Bull Ring. Vesti vince a metà e in gara 2 lo attende una rimonta dalla 10a posizione: lo spettacolo non mancherà nella serie cadetta. Appuntamento quindi a domani mattina per gara 2 ore 9.40.

Anna Mangione